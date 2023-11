Payday 3s første store oppdatering har kommet

HQ

Starbreeze har tatt seg god tid med å publisere den første store oppdateringen til Payday 3, ettersom ulike problemer har ført til at oppdateringen har blitt forsinket, flere ganger. Men nå er den her, noe som betyr at spillere på PC og konsoll kan gå tilbake til spillet for å se om noen av problemene som plaget opplevelsen deres er løst.

Oppdateringsnotatene for den første oppdateringen er ganske omfattende, ettersom oppdateringen løser rundt 150 problemer og feil, enten det er generelle problemer, plattformspesifikke problemer, balanseproblemer eller tekniske problemer. Så husk å ta turen innom her for å lese de omfattende oppdateringsnotatene.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du også lese hele anmeldelsen vår av Payday 3 her.