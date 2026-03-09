PGL lover investeringer verdt 22 millioner dollar i Counter-Strike 2 i 2027 og 2028

HQ

Verden av Counter-Strike 2 esports ser bare ut til å bli større og større. Nylig rapporterte vi om de planlagte endringene og investeringsforbedringene fra turneringsarrangøren BLAST, og nå følger PGL etter med et lignende løfte.

Selskapet har avslørt at det vil tjene opp så mye som $ 22 millioner dollar i investeringer i esport for bare 2027 og 2028 sesongene. Dette vil omfatte å tilby seks fremste arrangementer per sesong, pluss en forbedret PGL-gjestfrihetsopplevelse som skal forbedre standarden på hvert arrangement fra spillernes og personalets perspektiv.

PGL går deretter et skritt videre for å love at fra 2027 vil alle arrangementene bli spilt på LAN, med alle disse endringene som trer i kraft som "dette programmet handler ikke bare om å være vertskap for turneringer; det handler om å bygge en bærekraftig fremtid for både lag og spillere."

Når det gjelder arrangementene som er planlagt for turneringsarrangøren i løpet av sesongene 2027 og 2028, kan du se denne informasjonen her, med Cluj-Napoca som skal vises de neste tre årene også.