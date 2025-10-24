Gamereactor

Astro Bot

PlayStation avslører ny Astro Bot og Dual Speeder-figur for å bringe glede til skrivebordene våre

Det blir rart å eie en kontroller jeg ikke kan bruke, men den kommer i det minste med en morsom liten fyr.

Astro Bot Dual Speeder er kanskje en av PlayStations søteste maskoter, og det ser ut til at plattformeieren satser alt på den lille roboten som kunne, spesielt etter at han klarte å vinne GOTY-prisen på The Game Awards.

Nå har vi, ifølge Genki_JPN, fått en avsløring av en ny figur laget i samarbeid med Tamashii Nations med Astro Bot og hans Dual Speeder, som i utgangspunktet bare er en DualSense-kontroller som har jetmotorer i håndtakene.

Dessverre kan du ikke bruke denne superkontrolleren, men du kan få den som samleobjekt, da en smilende Astro Bot henger på siden. Utgivelsesdato, forhåndsbestillingsdetaljer og pris er foreløpig ukjent, men vi skal forsøke å oppdatere med denne informasjonen så snart vi kan.

Astro Bot

