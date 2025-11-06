Pokémon Legends: Z-A - Fire positive og negative ting som fremtidens Pokémon kan lære av

HQ

Pokémon Legends: Z-A Pokémon er et merkelig spill for meg, for det er helt klart en middelmådig tittel i beste fall, men jeg kan heller ikke få nok av det. Når du vandrer rundt på Lumiose City og ser den repeterende arkitekturen og mangelen på meningsfulle ting å gjøre, kombinert med en fortelling som det er vanskelig å forelske seg i på grunn av den latterlige mangelen på stemmestyrt dialog, blir det hele til en opplevelse som er trygg, forutsigbar og føles uinspirerende. Men igjen, Pokémon har en tiltrekningskraft som gjør at selv om jeg vet at dette spillet ikke holder den standarden vi kan forvente av et så stort varemerke, klarer jeg ikke å legge det fra meg.

Så siden det helt klart er fordeler og ulemper med årets spill, ellers ville det ikke hatt den tiltrekningen, la oss plukke ut fire ting som Pokémon Legends: Z-A har gjort riktig og bør brukes i fremtiden for serien, og fire ting som må legges igjen.



Ikke gå glipp av: Vi anmelder Pokémon Legends: Z-A



Vinneren: Battling er bedre enn det noen gang har vært

Det beste med Pokémon Legends: Z-A er kampsystemet. Det er faktisk mye på denne fronten som fungerer veldig bra, og som viser en god retning for seriens fremtid, kanskje overraskende nok ettersom Legends Arceus ikke var det beste kampspillet i det hele tatt. Game Freak De har tydeligvis fått orden på sakene sine og innsett at den andre hovedsøylen i Pokémon-spillet (utover det å fange lommemonstre) er kampene, og det viser seg i denne oppfølgeren, ettersom handlingen er raskere, mer givende, lettere tilgjengelig via Z-A Royale Battle Zones, og takket være Mega Evolution -konfliktene byr på noen virkelig minneverdige møter som minner litt om Gigantamax -scenariene fra Sword/Shield og Tera Raids fra Scarlet/Violet. Selv om små ting kan justeres, bør dette kampsystemet i det minste være grunnlaget for fremtidige Pokémon-spill, for kamper har aldri føltes så givende.

Dette er en annonse:

Taper: Plyndring er altfor overdrevet

Før i tiden var det en spennende affære å plukke opp gjenstander i en Pokémon-region. I sprite-dagene pleide du å gjøre alt du kunne for å få tak i en Poké Ball for å se hva den inneholdt, men overgangen til det mer åpne tredjepersonsformatet har gjort plyndring så vanlig og enkelt at etter noen timers spilling vil ryggsekken din være stappfull av gjenstander og verdisaker. Poenget er at det har blitt for mye. Det må justeres ned eller justeres på en slik måte at det er mindre søppel rundt om i verden og mer meningsfulle ting å plyndre. Det har nådd et punkt i dette spillet der du aktivt ikke føler behov for å ta tak i hver eneste Poké Ball du jogger forbi, fordi det som måtte finnes der, faktisk ikke er så unikt. Ton det ned, gjør det mer givende igjen.

Dette er en annonse:

Vinner: Bevegelsen går i riktig retning

Jeg liker å ri på Pokémon som et verktøy for å forflytte seg, men det kan heller ikke benektes at det i Scarlet/Violet ble litt overbrukt med Koraidon eller Miraidon som kunne gjøre alt. Selv om Legends: Z-A er mer rigid i utforskningen, er bevegelsene bedre takket være muligheten til å klatre på visse objekter, hoppe over bygninger, gli over hull og til og med huke seg ned i busker for å snike seg innpå ville Pokémon. Det er mye som kan gjøres for å forbedre og ta dette til neste nivå, men som et grunnlag, når det gjelder menneskelig bevegelse, går Legends: Z-A i riktig retning.

Taper: Verdensdesignet er en gedigen nedtur

Pokémon har i årevis slitt med å skape dynamiske og visuelt tiltalende verdener, spesielt i open-level- og tredjepersons-æraen, men Legends: Z-A er kanskje den verste av dem alle. Lumiose City er kjedelig og ganske endimensjonalt, med lite av interesse som er verdt å utforske eller besøke. Borte er spenningen ved å bestige et kronglete og uoversiktlig fjell for å nå hemmeligheten på toppen, borte er ferdene under bølgene for å finne sunkne skatter, og borte er også de forunderlige turene inn i skyggefulle og mørke skoger for å bli overfalt av ville skapninger. Å vandre rundt på Lumiose City er som å glede seg til en fottur midt i London. Det finnes ting å gjøre, misforstå meg rett, men det er ikke det som gjør Pokémon så bra - og den endeløst gjentatte arkitekturen gjør ikke saken bedre...

Vinneren: Pokédex-oppsettet og -strukturen er mye enklere å se på

Jeg elsker når Pokémon-spill tar noen sjanser og endrer hvordan Pokédex er strukturert, og viser dem på mer uvanlige og kreative måter. Selv om det er gøy, er Pokédex ofte litt av et mareritt å bla gjennom, for når du har 400 oppføringer som bare kan flyttes gjennom på en enkelt horisontal flate, betyr det at det kan være vanskelig å komme til for eksempel #321. Derfor setter jeg pris på Pokédexen i Legends: Z-A, fordi den er mer strukturert, noe som gjør det enklere å navigere, og det er også mer intuitivt å finne informasjon. Trenger du å vite hvilken Pokémon du mangler? Bare åpne den, og det er veldig tydelig fra første stund, noe som ikke alltid var tilfelle tidligere. Åh, og fangstmekanikken er fortsatt like god som i Legends Arceus, men nå er det ikke lenger nødvendig å fange 40 Starlys for å fullføre en post ...

Taper: Den mindre Pokédexen tar bort noe av moroa

Selv om jeg synes at Pokédexens layout er en styrke, er det for lite med bare litt over 250 Pokémon. Det finnes over 1000 Pokémon i den komplette Pokédexen, så å bare ha en brøkdel av disse tilgjengelig i spillet føles som en utvei. Tidligere kunne du fortsatt være på jakt etter skapninger etter 30-40 timer, men i Legends: Z-A er det mer bare skinnende Pokémon som vil oppta tiden din. For de fleste spillere som ikke har tålmodighet til denne jakten, er de typiske 150 skapningene som mangler i dette spillet veldig, veldig merkbare.

Vinneren: Z-A Royale er en solid erstatning for treningssentre og Pokémon League

Jeg er en tradisjonalist, så jeg vil alltid savne tiden da jeg flyttet mellom ulike byer og samlet gym-merker for til slutt å få tilgang til Pokémon League for å få muligheten til å møte Elite Four og mesteren. Det var det jeg vokste opp med, og den jakten på storhet gjennomsyrer fortsatt det jeg elsker med Pokémon-spillene. Men når det er sagt, som jeg nevnte i kamppunktet ovenfor, er Z-A Royale en fantastisk erstatning og gir meg det meste jeg ønsker av en konkurranseopplevelse. Det er mange trenere å konkurrere mot, ekstra utfordringer som motiverer meg, nyttige muligheter til å tjene penger og et rangeringssystem som jeg ønsker å avansere gjennom. Jeg skulle ønske det var mindre knyttet til fortellingen og kanskje hadde noen flere nivåer, men jeg er også glad for at du ikke trenger å gå gjennom alle de 26 Z-A-rangene, for det ville ha tatt en evighet.

Taper: Tilnærmingen til historiefortelling må tilbake til tegnebrettet

Jeg setter pris på at Game Freak prøver å tilby en bedre fortelling for Pokémon-spillene, og det vises i Legends: Z-A, men hvis det skal være en fast plan om å ikke inkludere stemmestyrt dialog, må lange snakkescener forsvinne til fordel for noe annet. Det er ærlig talt ikke interessant å se følelsesfattige karakterer smile eller rynke pannen mens en tekstboks leverer den nødvendige informasjonen mens generisk musikk bryter den øredøvende stillheten. Det fungerte i sprite-spillene, og vi taklet det i flere av de moderne prosjektene, men nå har det nådd et punkt hvor noe må endres. Jeg vil virkelig heller ha en knapp for å hoppe over all dialog og historiefortelling enn å sitte gjennom de som tilbys i dette spillet, de er rett og slett så uinteressante.

Er det noen punkter som vi savnet? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor.