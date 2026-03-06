Pokémon Pokopia Veiledning: Hva du skal gjøre med Mysterious Slates og hvordan du løser Unown-veggpuslespillet

HQ

Verdenen på Pokémon Pokopia er full av hemmeligheter. Vi vil hjelpe deg med å løse mange av disse i dedikerte guider i løpet av de kommende dagene, og i denne guiden skal vi fokusere på Unown-puslespillet som finnes i Withering Wasteland.

Det er ikke uvanlig at Pokémon-spill bruker de alfabetiske lommemonstrene som kilde til et mysterium, og i dette nye life-sim-prosjektet er det nettopp dette vi ser nok en gang. Denne gangen er det imidlertid ikke så enkelt som å fange de forskjellige formene av Unown, for i stedet må du samle og plassere Mysterious Slate-objekter som du finner ved å grave opp skatter rundt om i verden.

Du finner skatter ved å knuse og grave opp terreng med et glødende lys som kommer fra det, med det forbehold at det ikke alltid vil belønne Mysterious Slate-objekter. Du kan finne gjenstander som må takseres eller fossiler som kan kombineres, noe som betyr at det vil ta en stund å samle alle de nødvendige skiferne for å fullføre den ukjente veggen.

Men hvis du vil fortsette å jobbe med veggen og fylle den ut etter hvert som du finner hver eneste skifer, kan du gjøre det nesten med en gang. Når du kommer til Pokémon-senteret i Withering Wasteland, kan du se over den høyre "skulderen" for å finne en klippevegg med det karakteristiske lysebrune, knusbare terrenget. Hvis du knuser denne veggen, vil du finne et ekstra område gjemt bak som du kan designe etter eget ønske. Men du vil kanskje også legge merke til at det i tunnelen mellom disse to delene av det bredere nivået er en annen vegg til venstre som kan knuses. Hvis du bryter gjennom den, finner du en steintunnel som fører under jorden og til en merkelig vegg med alle de 27 ukjente formene klistret over den.

Det er her du kan plassere hver Mysterious Slate for å male et veggmaleri. Det er også ganske enkelt å vite hvor du skal plassere hver blokk, for du kan ta en Mysterious Slate ut av inventaret ditt og rotere den 180 grader mens du holder den, slik at du ser et Unown-symbol på baksiden. Dette definerer hvor blokken passer inn på den bredere Unown-veggen.

Med denne kunnskapen er det bare å finne og grave opp Mysterious Slate-objekter og fortsette å fullføre veggen.