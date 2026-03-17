Pragmata: Hjernetrim, plattforming, action og en svært gjennomført setting

Pragmata er Capcoms nye IP, som etter et par forsinkelser og en fremskynding kommer for å vise oss at nye IP-er også kan være gode, og at Capcom har mer enn nok talent til å holde sin lengstlevende og mest elskede serie flytende, uten å forsømme innovasjon og skapelsen av nye opplevelser. I forhåndsvisningen jeg deltok på, fikk jeg prøve omtrent to timer av det Pragmata har å by på, på et tidspunkt i historien etter Sketchbook-demoen som er tilgjengelig på alle plattformer, der jeg fikk se mer av hva dette nye spillet har å by på og fordype meg i mekanikken, som går utover det jeg forventet. Selv om andre kolleger allerede har prøvd Nintendo Switch 2-versjonen, kan du lese mer om den her.

Plattformspill og gåter

Eventyret mitt begynte i spillets sentrale knutepunkt, en base der vi kan oppgradere hovedpersonen Hugh, hans arsenal og ferdigheter, samt hackingferdighetene til Diana, vår vennlige kunstige følgesvenn. For å låse opp disse oppgraderingene trenger vi forskjellige ressurser, hvorav noen er mer vanlige og kan oppnås ved å eliminere fiender, mens andre er skjult i nivåene og må oppsøkes. Når vi forlater basen, kan vi velge neste destinasjon eller til og med gå tilbake til tidligere oppdagede områder og fortsette utforskningen. Hvert område har en prosentandel som indikerer hvor mye av det vi har fullført, så det er alltid en god idé å ta en titt på hva vi har etterlatt oss før vi går videre. I testøkten min fikk jeg imidlertid bare tilgang til det nye området, en futuristisk utseende by der målet er å nå kommunikasjonstårnet for å sende en melding. Stien er selvsagt blokkert av seks beacons som må finnes og aktiveres, og forhåndsvisningsøkten vår besto av å finne disse seks beacons og møte den endelige sjefen i det området.

Selv om spillet til å begynne med gir deg en grov idé om hvor du skal lete, i litt mer lineære miljøer, er utforskningen snart helt avhengig av mine plattformferdigheter og nysgjerrighet fordi kartet er ganske stort og veldig vertikalt; det er ikke helt en åpen verden, men områdene er ganske romslige. Mens jeg utforsket bygningene på jakt etter disse fyrtårnene, støtte jeg på mange fiendtlige bakholdsangrep, lukkede områder som ikke åpnes før alle fiender er beseiret (som i Devil May Cry), og mange gjenstander å finne. Et annet viktig aspekt ved utforskningen er at det er mange teleporteringspunkter for å komme tilbake til basen, det sentrale knutepunktet i spillet, hvor vi, som jeg nevnte tidligere, kan skaffe oss våpenoppgraderinger og karakterferdigheter. Det anbefales å gå tilbake til basen fra tid til annen for å få oppgraderinger og gjøre det lettere å beseire de mektigste fiendene og fremfor alt sjefene. Men som i Dark Souls-serien, vil det å returnere til basen og deretter gå tilbake til teleporteringspunktet gjenopplive alle fiendene og til og med reaktivere bakhold og blokkerte områder til vi har beseiret dem alle. Det er viktig å velge det beste tidspunktet å returnere til basen på, for det kan være frustrerende å ha ryddet et område for fiender og så måtte kjempe igjen når du skal oppgradere karakteren din.

Et annerledes, men vanedannende kampsystem

Pragmata har et veldig særegent kampsystem. Vi har et hovedvåpen med uendelig ammunisjon, og i løpet av spillet finner vi forskjellige tilleggsvåpen som opptar de tre tilgjengelige våpensporene. Hvert spor har en annen farge, og vi kan bare utstyre våpen i den fargen. For eksempel har et hagle-lignende våpen samme farge som et annet våpen som lammer fiender, så vi må velge om vi vil bære det ene eller det andre, og vi kan til og med bytte dem hvis vi finner våpenet liggende på bakken mens vi utforsker. Når vi har funnet et våpen, kan vi låse det opp og oppgradere det på basen, slik at vi kan starte området med det våpenet hvis vi ønsker det. Vi må imidlertid være forsiktige, for disse våpnene har begrenset med ammunisjon, og hvis vi går tom for kuler, kan det ta lang tid før vi finner mer ammunisjon eller et annet våpen i samme farge som kan erstatte det som er tomt for kuler.

Men det handler ikke bare om våpen og skyting: Hacking er nøkkelen. Fiendene er utrolig motstandsdyktige mot våpnene våre, og den eneste måten å skade dem effektivt på er ved å hacke dem, noe som er Dianas jobb. Når du retter et våpen mot en fiende, dukker det opp et puslespill på skjermen der du må flytte en blokk over et rutenett til målet (en grønn blokk) ved å trykke på ansiktsknappene på kontrolleren (på Nintendo Switch 2, for eksempel, er dette A-, B-, X- og Y-knappene). Dette puslespillet må løses i sanntid, mens fiender nærmer seg meg og uten å slippe sikte-knappen. Selv om det kan virke komplisert til å begynne med, ble jeg snart vant til å unnvike, løpe og skyte mens jeg løste puslespillet på skjermen, noe som bryter fiendens forsvar og gjør at jeg kan gjøre kritisk skade. Disse gåtene blir stadig mer kompliserte, og noen ganger dukker det opp blokker som hindrer deg i å passere, eller power-ups som tvinger deg til å endre den raskeste ruten for å gjøre mer skade eller bedøve fienden i lengre tid. Det er et kampsystem som gir dybde og føles friskt, men etter flere turer tilbake til basen for å forbedre ferdighetene mine og etter å ha dødd et par ganger (du respawner også på basen når du dør), syntes jeg mekanikken ble litt repeterende når jeg møtte de grunnleggende fiendene igjen, selv om jeg virkelig likte de mer komplekse fiendene og områdesjefen.

Nok et vidunder av RE Engine

Selv om jeg ikke vil snakke for lenge om inntrykkene mine av spillet, må jeg si at versjonen jeg spilte var på PS5 Pro, og detaljnivået var imponerende. De krystallklare futuristiske korridorene, refleksjonene og lyseffektene, draktene til Hugh og Diana ... alt var vakkert og hadde en skinnende, blank finish, som en nyvokset bil. Jeg ble også overrasket over lyden, med futuristiske elementer blandet med velvalgte lydeffekter, og i mitt tilfelle, veldig god spansk dubbing.

Det er fortsatt for tidlig å si om Pragmata blir et av årets spill, men jeg tror det blir en av Capcoms mest unike titler, og en som vil overraske alle. Det har gitt meg et veldig godt inntrykk og lyst på mer, og jeg er glad for å se at Capcom fortsatt er åpne for nye ideer og opplevelser utover de ikoniske franchisene sine.

Pragmata Demoen av Capcom kommer ut 17. april på PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 og PC. Har du prøvd demoen ennå?