Prince of Perisa: The Sands of Time Remake vil ikke vises på The Game Awards 2025

HQ

Ubisoft har stadig gjentatt at Prince of Persia: The Sands of Time Remake vil bli utgitt før april, og den vanligvis veldig pålitelige Tom Henderson hevder at det spesifikt vil være så snart som 16. januar. Da er det ganske forståelig at Alberto trodde den velkilderte herren hadde røpet en av kunngjøringene som vil bli gjort på The Game Awards neste uke. Tilsynelatende ikke...

Franchisens offisielle X-konto har bestemt seg for å direkte benekte teoriene om at Prince of Persia: The Sands of Time Remake skal vises på The Game Awards.

Det er verdt å merke seg at utviklerne ikke sier noe om utgivelsesdatoen som er nevnt i det samme innlegget de svarte på. Forståelig, ettersom de åpenbart ikke vil ødelegge "overraskelsen", men likevel ...

Jeg er alltid glad for å se studioer sette forventningene rett for neste ukes The Game Awards-show, men hva betyr dette for Ubisofts kunngjøring? Med utgivelsesdatoen tilsynelatende bare seks uker unna, vil vi få en trailer og offisiell kunngjøring for Prince of Persia: The Sands of Time Remake ut av ingenting - ikke på et stort arrangement?