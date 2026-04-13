Ralph Fiennes vil gjerne komme tilbake som Voldemort, men mener Tilda Swinton er en "fantastisk" erstatning

Vi kjenner til mange av stjernene som skal spille nøkkelroller i HBO Max' Harry Potter TV -serie, ettersom det har blitt delt hyppig informasjon om rollebesetningen i forbindelse med prosjektet. Den eneste som skiller seg ut, er Lord Voldemort, den egentlige antagonisten i Harry Potter-fortellingen og en ikonisk skurk som tidligere ble levendegjort av Ralph Fiennes i filmatiseringen.

Voldemort dukker ikke opp i sin helhet før mot slutten av Ildbegeret, den fjerde boken og tilsynelatende også den fjerde sesongen av serien, så det er god tid til å finne den rette personen til å vekke den mørke trollmannen til live igjen. For dette formål, under en opptreden på The Claudia Winkleman Show nylig (som per The Hollywood Reporter), Ralph Fiennes har snakket opp om Voldemort debacle.

For det første bemerket Fiennes at han ville "elske å" komme tilbake til Voldemort, og la til at han en gang ble spurt om å returnere til karakteren, men siden da "har ingenting skjedd, og jeg tror det skipet har seilt." For å bygge videre på dette kommenterte Fiennes imidlertid hvem han mener ville være en passende erstatning for Voldemort.

"Tilda Swinton ble nevnt et sted som en kandidat, og jeg tror hun ville vært fantastisk."

At Swinton skulle påta seg Voldemorts oppgaver, ville stemme overens med den tidligere rapporten om at serieskaperne var ute etter å finne en kvinnelig Voldemort, en "hun-som-ikke-må-hennes-navn", og dette reiser spørsmålet om hva Voldemorts tidligere navn ville være... Tamara Riddle, Tamsin Riddle, Tammy Riddle... Uansett vil dette helt sikkert stikke kjepper i hjulene for anagrampuslespillet i Mysteriekammeret.

Flertallet av skuespillerne i Harry Potter-serien er også helt nye, med ett viktig unntak: Warwick Davis vender tilbake som professor Flitwick - selv om det ikke sies noe om hvorvidt han også skal spille Griphook igjen...

Hvem tror du ville gjort en utmerket Voldemort, spesielt med tanke på at både Cillian Murphy og Paul Bettany tilsynelatende er ute av ligningen?