Rangert, sjøkrigføring, 5+ nye kart: Battlefield Studios legger ut Battlefield 6s veikart for resten av 2026

Da Battlefield 6 debuterte i oktober 2025, viste det seg å være en enorm hit med spillere på alle plattformer. Faktisk var det en så monumentalt mottatt tittel at Battlefield for første gang på mange år slo Call of Duty i mange parametere. Siden debuten har imidlertid rørledningen med nytt innhold gått ujevnt og til tider til og med tørr, med en stor forsinkelse som skyver sesong 2 tilbake en hel måned. Lang historie kort, utvidelsen av Battlefield 6 har ikke levd opp til fansenes håp helt, men det ser ut til at Battlefield Studios endelig har fått tak i denne situasjonen som tidligere ble lovet oss.

Vi sier dette ettersom vi har blitt gjort kjent med innholdsplanene for spillet for resten av 2026. Det vil være minst tre sesonger planlagt for resten av kalenderåret, og de bringer hver for seg noen viktige elementer og mange etterspurte funksjoner også.

Til å begynne med begynner sesong 3 i mai, og det store tilskuddet er ankomsten av to kart; Railway to Golmud og Cairo Bazaar. Det første er en ny versjon av det elskede Battlefield 4-kartet, som tar handlingen til Tadsjikistan og er satt etter hendelsene i hovedkampanjen. Dette kartet vil bli sett på som det største Battlefield 6 -kartet til dags dato når det lanseres, med en skala som er fire ganger så stor som Mirak Valley, det nåværende største BF6-kartet. Cairo Bazaar er en oppdatert versjon av Battlefield 3s Grand Bazaar, og bringer tilbake spenningsfylte smug og nærkamper.

Sesong 3 vil da også legge til en rekke nye våpen og moduser, med Redsec-fans som vil bli mettet når de etterspurte Battle Royale Solos og Battle Royale Ranked-modusene kommer. For sistnevnte vil dette begynne som utelukkende en Quads-opplevelse, men den vil etter hvert utvide seg og til og med til vanlig Battlefield 6 handling. Rangert vil tilby unike og eksklusive belønninger som gjenspeiler mestring av spillet, og vil ha klatrerbare nivåer som avsluttes med Elite.

Sesong 4, som debuterer i juli, har sjøkrigføring som tema, både på Battlefield 6 og Redsec. Utviklerne legger stor vekt på å oppdatere vannbasert action med ny bølgefysikk og mekanikk, hangarskip å utforske og skyte jetfly fra, og nye marinebaserte kjøretøy. Du lurer kanskje på hvordan alt dette skal komme til nytte? Det kommer to nye kart, det første er en oppdatert versjon av den elskede Wake Island og det andre er Tsuru Reef, som når det kommer, vil ta Railway til Golmuds kortvarige tittel som det største Battlefield 6 -kartet.

Sesong 4 vil også introdusere den vanlige samlingen av nye våpen og moduser, men også en håndfull lenge etterspurte fellesskapsfunksjoner, inkludert tilpassede lobbyer og en tilskuermodus. Alt dette vil snart begynne å testes i Battlefield Labs for alle som søker etter en tidlig smak av hva som kommer.

Mot slutten av året, i løpet av en upresis periode på høsten, kommer sesong 5. Vi har ennå ikke mye informasjon å gå på når det gjelder denne delen av veikartet, da vi ganske enkelt blir fortalt at tre nye kart vil ankomme, hvorav to er en omarbeidelse av New Sobek City og Blackwell Fields, og at vi bør holde oss oppdatert for mer. Utviklerne uttrykte at fansen vil være kjent med det andre kartet likevel ...

Utover dette lovet Battlefield Studios at en rekke andre funksjoner er på vei, men at disse ikke har faste tidslinjer knyttet til seg. Likevel vet vi at alle funksjonene vil debutere i 2026 på et eller annet tidspunkt, og når det gjelder hva som er i vente, kan vi til slutt forvente; en serverleser, vedvarende lobbyer, platoons, nærhetschat og flerspiller-leaderboards slik at du kan bedømme ytelsen din på global skala. Dette kommer naturligvis på toppen av en rekke pågående livskvalitetsforbedringer som spenner over kampinnstilling, soldatsynlighet, matchmaking, utfordringer og progresjon, tid-til-drap-tall, menybrukergrensesnitt, treffregistrering, stabilitet og FPS-forbedringer.

Og til slutt, for de konkurransedyktige spillerne der ute, er vi lovet at 2026 vil være året da Battlefield Elite og Open Series debuterer.

Til syvende og sist ser det ut til at 2026 vil være et godt år for Battlefield 6 fans.