Raphinha er Al Hilals neste mål for å hente en superstjerne til Saudi-Arabia

Raphinha, et av årets gjennombrudd takket være en fantastisk sesong i FC Barcelona, er det neste målet for den saudiarabiske proffligaen, og spesielt Al Hilal, klubben som betalte 90 millioner euro for Neymar, men som bare spilte syv kamper på to år. Nå som Neymar har forlatt klubben, og hele ligaen, trenger den saudiske klubben en ny superstjerne. Mohamed Salah var målet, men slapp unna. Vinícius Jr. ser også ut til å bli værende i Real Madrid. Så nå fokuserer de på Raphael Dias.

Raphael var nær ved å forlate Barcelona i fjor. Men denne sesongen, under Hansi Flick, presterer den 28 år gamle brasilianeren på et Ballon d'Or nivå. Ifølge 365Scores og Sporthar Al Hilal lagt inn et bud på 200 millioner euro, 50 millioner for hver sesong frem til 2029. Barcelona vil få en overgangssum på 100 millioner euro, noe som vil være en veldig god løsning på Barças evinnelige økonomiske problemer, men på bekostning av at de mister en av sine stjernespillere og toppscorer bak aldrende Robert Lewandowski.

Ifølge SPORT ønsker Raphinha å bli i Barcelona, og han avviste allerede et tilbud fra Saudi-Arabia i fjor. Brasilianeren må imidlertid forhandle om kontrakten sin, med sikte på en høyere lønn: Han har en av de laveste, men er en av nøkkelspillerne deres. Kontrakten hans går ut i 2027, men spilleren og klubben må sette seg ned for å snakke om fremtiden hans, vel vitende om at Saudi-Arabia er villige til å bruke mye mer penger enn Barcelona på ham.