Rapport: Kojima Productions’ spill « OD » unngår Xbox-«utrenskningen»

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Dette er avgjørende tider for videospillbransjen og for Xbox' fortsatte posisjon i bransjens fremste rekker. Som vi tidligere har rapportert, gjennomfører Xbox' spillavdeling en omfattende omstrukturering av studioer, ansatte og innhold som berører alle avdelinger, inkludert et frys på avtaler om Game Pass -utgivelser, nedleggelse av studioer som Compulsion Games og Ninja Theory, samt tilbaketrekking av finansiering fra eksterne prosjekter, slik det ble kunngjort i går kveld angående IO Interactive og deres «Project Fantasy» – selv om det ser ut til at sistnevnte vil fortsette selv uten finansiering fra Microsoft.

Uansett ser det ut til at det finnes noen titler som er trygge fra denne «utrenskningen» av studioer og prosjekter hos Xbox, og en av dem er OD, det mystiske spillet fra Kojima Productions som vi fremdeles nesten ikke vet noe om. Ifølge kilder hos IGN er Hideo Kojimas prosjekt trygt, og Xbox Publishing vil fortsette å støtte det. Selskapet har også lovet, i uttalelser til Bloomberg, at det ikke vil redusere investeringene i videospill.

«Vi har ikke tenkt å redusere vår samlede investering i videospill. Vi forventer å investere omtrent like mye i innhold som i fjor. Det som endrer seg, er hvor vi investerer og hvilken type prosjekter vi støtter.»

Selv om det fortsatt ikke foreligger noen offisiell bekreftelse, er Microsofts regnskapsår nå avsluttet, og det er frykt for at nedleggelsen av flere utviklingsstudioer og oppsigelsen av tusenvis av ansatte i selskapet vil bli bekreftet i løpet av de kommende dagene.