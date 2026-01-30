Real Madrid - Benfica bekreftet i Champions League, og Manchester City venter...

HQ

I dag ble det trukket lodd til åttedelsfinalene i Champions League, og for alle lagene var det som å kaste mynt og kron. For Real Madrid og Benfica falt den på den mest dramatiske måten, ettersom det er duket for omkamp etter 4-2-tapet fra det portugisiske laget, trent av José Mourinho, til de 15-dobbelte europamestrene, trent av en av Mourinhos største fans, Álvaro Arbeloa...

Real Madrid, rangert som nummer ni på tabellen, møter Benfica, rangert som nummer 24 på tabellen. Med Madrids overlegne plassering spiller de returoppgjøret på Bernabéu, der fansen helt sikkert vil ta imot Mourinho med respekt og beundring, men uten å glemme resultatet fra forrige kamp...

Og på grunn av at tabellen allerede er satt for åttendedelsfinalene, kan vinneren av Real Madrid-Benfica møte ett av to lag: Sporting Lisboa eller Manchester City. Ja, en potensiell gjentakelse av den "moderne klassikeren" Madrid-City, som har funnet sted i hver Champions League-utgave de siste årene med drastisk forskjellige resultater, kan skje hvis Madrid vinner play-off og mynten faller på riktig (eller feil) side i trekningen 27. februar.

