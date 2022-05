Redaksjonens Lørdagshjørne: GT7, Nerdelandslaget og alpinlegende

HQ

Den siste tiden har jeg gjort mye forskjellig egentlig, men som så ofte før er det de samme tingene jeg vender tilbake til. Som for eksempel da Polyphony Digital vekket barnet i meg, når jeg oppdager en ny pod/vodcast og ikke minst når en alpinlegende dukker opp på favorittplattformen min for å se på spill.

Gran Turismo 7

Min mening om Gran Turismo 7 kommer rimelig godt frem i min anmeldelse av spillet fra tidligere, men nå har det gått snaue tre måneder og det har vært mye diskusjoner rundt spillet etter at anmeldelsen ble publisert. Derfor føler jeg det er greit å komme med mine meninger rundt det som har skjedd med spillet.

Først og fremst var det mye styr rundt mikrotransaksjoner. Det kostet for mye å kjøpe credits i spillet for å kjøpe luksusbiler, og premiene i løpene var for små til å kunne tjene penger fort nok til å få biler som kostet 20 millioner innen en uke. For min del blir dette for dumt å klage på. Ja, jeg er ingen fan av «pay-2-win»-mikrotransaksjoner i utgangspunktet, men da gjelder det først og fremst for spill på nett for min del. Har du lyst til å bruke tusenvis av kroner på å vinne løp mot datastyrte motstandere skal du vær så god få gjøre det, og samtidig støtte utvikleren av et fantastisk spill. Tenker du å gjøre det samme for å vinne løp online er du «shit out of luck» som det heter på godt norsk. Det krevde, og krever, nemlig ikke så mye kapital for å skaffe biler du kan kjøre onlineløpene med, og her er også alle bilene justert til å være lik i prestasjon. Skulle du mangle bil kan du også låne en. Med andre ord er det umulig å bruke ekte penger til å kjøpe seg til suksess i denne modusen.

Som en gammel mann husker jeg de tidlige Gran Turismo-spillene for det de var - en grind rett og slett. Prøve å få gull på alle lisensene er kanskje min favorittsyssel med spillserien, og skulle det gå lett er det alltids Circuit Experience å utføre for å bli kjent med banene. Jeg mistet tellinga på antall timer jeg spilte for å få gulltid på en runde rundt Nordschleife, og jeg elsket hvert eneste sekund av det. Jeg har nå godt over 400 timer i spillet, har samlet 40% av bilene og har til gode å mangle penger til å kjøpe det jeg trenger. Nei, jeg har ikke kjøpt biler til 20 millioner enda, men det trenger jeg heller ikke den første tiden for å kunne nyte spillet. Kort oppsummert så er vel meningen min at man burde klappe igjen og nyte spillet som er så godt som fy! Det gjør i alle fall jeg.

Nerdelandslaget

Jeg blir overrasket om ikke alle som leser denne artikkelen har hørt om Nerdelandslaget før. Personlig hadde jeg også hørt om det, men jeg hadde alltid trodd det var en «gimmick» med Stian Blipp i spissen for å vise frem gamersiden til bergenseren. Så feil kunne jeg altså ta...

Til vanlig er jeg ingen stor fan av podcasts. Jeg liker å kunne se reaksjonene og gestikuleringene til de jeg hører på, og det er også derfor jeg nå først har fått øynene opp for Nerdelandslaget etter at de tok til Twitch for å livestreame episodene. Nei, de kommuniserer ikke med chat under selve episoden, men det gjør heller ingenting da chatten i seg selv er aktiv seg imellom, og de tar også en liten prat med oss før og etter sending. Det gir en helt ny nærhet til programmet for min del. I tillegg har de en meget aktiv og hyggelig Discord-server hvor jeg har fått hjelp til mer enn én ting i tillegg til at jeg har gjort noe så sjeldent som å diskutere sport på en saklig måte! Sistnevnte tror jeg aldri jeg har opplevd andre steder.

Når det kommer til selve podcasten er det også høy, høy klasse. Ikke bare har programlederne (som varierer litt fra gang til gang, men alltid har Andreas Hedemann med) en unik evne til å komme med morsomheter på sparket. Det virker som svært lite er fra manus, og alt kommer spontant i øyeblikket, med unntak av noen spalter selvsagt. Legger man på at samtlige i laget har over gjennomsnittet gode sangstemmer så blir det bare en fantastisk lytteopplevelse som jeg kan anbefale sterkt enten du er fan av gaming eller ikke. Jeg storkoser meg hver gang jeg tuner inn i det minste. Kjøttet går!

Twitch.tv/Kjansrud

Kjetil Jansrud. En av tidenes beste alpinister. Han la skiene på hylla etter sist sesong, og nå har han siktet inn på en ny karriere, om enn ikke på heltid. Streaming på Twitch er som vi vet populært blant mange idrettsutøvere, og Kjetil slang seg på denne trenden rett før han reiste til OL i Beijing, og begynte mer aktivt etter at han kom tilbake fra den kinesiske byen.

Det er noe eget med å kunne kommunisere med dine idrettshelter i en helt annen setting. Jeg har sett Jansrud kjøre i mål til øredøvende jubel med adrenalin som tyter ut av ørene, men før nå hadde jeg ikke muligheten til å se han sitte rolig og nyte en runde PUBG med venner samtidig som han snakker med meg! Han er nemlig veldig god på å kommunisere med chaten sin (som i hovedsak går i engelsk da det er seere fra hele verden som titter innom), og selve gameplayet er også av rimelig god kvalitet. Nevnte PUBG er hovedinnholdet på kanalen, men han titter også innom andre spill som for eksempel Elden Ring. Kan virkelig anbefale å ta turen innom for å ta en prat med legenden. NB! Tirsdager spilles det matcher i Telia-ligaen slik at det er en delay på stream, og kommunikasjonen blir dertil noe mindre. Ellers streamer han stort sett på dagtid.

Det var litt om det jeg har gjort den siste tiden - hva har du gjort?