Robert Kirkman avslører når Battle Beast-tegneserien vil ta slutt

Siden hovedserien Invincible er avsluttet, er det mange som lurer på hva som kommer til å skje videre med universet, spesielt siden det finnes et spinoff-prosjekt som dreier seg om Battle Beast. Ettersom Battle Beast tegneserien er pågående og utforsker livet til krigerkarakteren fra den perioden da han først dukket opp i hovedserien Invincible, er spørsmålet hvor lenge vi kan forvente at Battle Beast tegneserier vil fortsette å debutere.

Skaperen Robert Kirkman har snakket med Comicbook.com om dette, der han nevnte at han har et definitivt sluttpunkt i tankene for Battle Beast tegneseriene, en slutt som sannsynligvis er nærmere enn den er lenger unna.

"Battle Beast er en vanlig månedlig serie, og når vi når tilbake til Invincible i den opprinnelige serien, vil tegneserien ta slutt. Det er ikke en serie vi planlegger å holde på med for alltid, men den kommer til å gå i en god del utgaver.

"Det er historien om Thokk (alias Battle Beast), så når du er ferdig med hele Battle Beast-serien, vil du kunne gå tilbake og lese Invincible og få en bedre forståelse av Battle Beast og hva som driver ham. Jeg tror det vil påvirke disse utgavene av Invincible på noen veldig kule og interessante måter."

Så i praksis kan du forvente at Battle Beast -serien snart tar slutt, og at den ikke vil vare på langt nær så lenge som hovedserien som Prime Video fortsatt er i ferd med å tilpasse.