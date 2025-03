Russo-brødrene innrømmer å ha brukt AI i The Electric State

HQ

AI og Hollywood virker i stor grad som motstridende krefter akkurat nå. Mange regissører og stjerner er motvillige til å omfavne teknologi som blir fortalt at den kan gjøre jobben deres for dem, men Russo-brødrene skiller seg fra flokken og bruker AI i sin nyeste film The Electric State.

I en samtale med The Times var regissørduoen åpen om at de hadde brukt kunstig intelligens til å modulere stemmer i filmen, og sa at det de gjorde kunne gjøres av "enhver tiåring kunne gjøre etter å ha sett en TikTok-video."

"Det er mye pekefinger og overdrivelser fordi folk er redde," fortsatte Joe Russo. "De forstår ikke. Men til syvende og sist vil du se at AI blir brukt i større grad. AI er også i sin generative tilstand nå, der den har, som vi kaller dem, hallusinasjoner. Du kan ikke utføre oppdragskritisk arbeid med noe som hallusinerer. Det er en grunn til at selvkjørende biler ikke har tatt over, eller til at AI-kirurgi ikke finner sted over hele verden. Men i sin generative tilstand er AI best egnet til kreativitet."

Til tross for at Russos i stor grad synes det er greit å bruke AI og blande det med filmskaping, er det ikke sannsynlig at dette vil overbevise resten av Hollywood om at teknologien er deres venn. Dette er ikke første gang vi har hørt om en storfilm som bruker AI, og det blir sannsynligvis ikke den siste.

