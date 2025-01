Rykte: Xbox og andre store utgivere vil støtte Nintendo Switch 2-lanseringen med noen av sine topptitler

HQ

Vi opplever en veldig interessant start på året for mediet. De store selskapene forbereder sine første digitale presentasjoner for de kommende dagene eller ukene. I overmorgen får vi en Xbox Developer Direct, og ryktene sier at det i løpet av de kommende ukene vil komme en ny State of Play. Og selvfølgelig har vi hatt den etterlengtede Nintendo Switch 2-avsløringen.

Nintendo Direct den 2. april vil bekrefte Nintendos eget utvalg av spill som følger med konsollens lansering, men forrige ukes presentasjon fungerte også som en sjanse for tredjeparter til å begynne å bekrefte hvilke utviklinger fra fortid og nåtid som kommer til Switch 2. Og kanskje i forkant av torsdagens Xbox-arrangement, har innsideren eXtas1s forhåndsvist noen av Xbox Game Studios-spillene som vil være på Switch 2. Halo: The Master Chief Collection, Diablo IV, Starfield, Fallout 4, Microsoft Flight Simulator 2024 og et Call of Duty, selv om han ikke spesifiserer hvilken av seriene som vil bli portet.

Hvis det blir bekreftet, vil Nintendo ha fått en mektig alliert i Xbox, og det vil også være i tråd med selskapets nylige reklametiltak, der de hevder at "Everything is an Xbox".

I tillegg til Microsoft-spill, vil andre store utgivere som Bandai Namco også portere noen av sine nylige hits til Nintendos konsoll, for eksempel Tekken 8 og Elden Ring. Ubisoft, på sin side, ville bringe Assassin's Creed Mirage (Shadows ville ikke komme for øyeblikket). Og Rockstar ville gjøre et sprut ved å bringe Grand Theft Auto til Switch 2. GTA V ville være fullt mulig, men innsideren tør å antyde at spillet som kommer ville være GTA VI. Interessant nok har noen av disse titlene blitt savnet allerede denne Nintendo-generasjonen, da vi skrev opp våre mest smertefulle Nintendo Switch-fravær.

Mens Nintendo Switch 2-spesifikasjonene ennå ikke er offisielt bekreftet, indikerer lekkasjer at alle disse titlene lett kan porteres av ren teknisk kraft, så forvent at de første bekreftelsene kommer senere denne uken.

Hva synes du om denne spillutvalget?