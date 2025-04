Sabrina Carpenter blir med Fornite i dag

HQ

Fortnite Festival legger til enda en stor popstjerne, da Sabrina Carpenter har sluttet seg til den stadig voksende listen over spillbare personer i Epic Games' musikk-spin-off av sin enormt populære Battle Royale.

Via sesong 8 Music Pass kan du låse opp Carpenters spor Juno og Nonsense, samt et nytt antrekk og en bodysuit-stil for sangeren. Du kan også få en leppestiftfarget gitar i Premium Music Pass, som koster 1400 V-Bucks.

Sesong 8 av Fortnite starter i dag, 8. april, og sammen med nye Battle Passes og Music Pass, kan du også ta tak i flere Sabrina Carpenter-relaterte gjenstander fra butikken. Fans vil sannsynligvis be foreldrene sine om å vær så snill, vær så snill, vær så snill å sende dem litt penger til V-Bucks slik at de kan få en smak av hva som tilbys. Eller, kanskje det bare er tull.

