Samsung lanserer 9100 PRO SSD med PCIe 5.0-støtte

HQ

Samsung har avduket sin nye 9100 PRO SSD, med PCIe 5.0-støtte og betydelige ytelsesforbedringer for både profesjonelle brukere og gamere. SSD-en er designet for å håndtere krevende multitasking og dataintensive oppgaver, og er ideell for skapere som jobber med AI-basert innhold og spillentusiaster som ønsker bedre ytelse. 9100 PRO er tilgjengelig i fire lagringskapasiteter: 1 TB, 2 TB, 4 TB og 8 TB. De tre første modellene vil være tilgjengelig globalt fra 18. mars 2025, mens 8 TB-versjonen lanseres i andre halvdel av 2025.

Med PCIe 5.0-grensesnittet dobler SSD-en hastigheten sammenlignet med den forrige PCIe 4.0-generasjonen. 9100 PRO leverer sekvensielle lesehastigheter på opptil 14 800 MB/s og skrivehastigheter på opptil 13 400 MB/s, noe som gir en ytelsesøkning på opptil 99 % sammenlignet med forgjengeren 990 PRO. Hastigheten for tilfeldig lesing og skriving er også forbedret, med opptil 2 200 000 og 2 600 000 IOPS.

Til tross for disse økte hastighetene har strømforbruket blitt optimalisert, med en effektivitetsforbedring på 49 % sammenlignet med tidligere modeller takket være avanserte termiske løsninger. For å forhindre overoppheting har modellene fra 1 TB til 4 TB en 8,8 mm slank kjøleribbe som oppfyller PCI-SIG D8-standardene. 8 TB-versjonen har en 11,25 mm kjøleribbe, og er den første forbrukerorienterte NVMe SSD-enheten fra Samsung med denne kapasiteten - noe som gir utvidede muligheter for spillutvikling og innholdsproduksjon.

9100 PRO er kompatibel med en rekke enheter, inkludert bærbare, stasjonære og stasjonære datamaskiner og spillkonsoller, noe som gjør det enkelt å oppgradere både ytelse og lagringskapasitet. I tillegg støttes SSD-enheten av Samsung Magician-programvaren, som gir optimaliseringsverktøy for dataoverføring, beskyttelse, overvåking av enhetens helse og raske fastvareoppdateringer.

Dette er en annonse: