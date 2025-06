Sega åpner en flaggskipbutikk i Tokyo

HQ

Det har blitt nærmest forventet at japanske videospillselskaper åpner merchandising-butikker rundt om i verden. Capcom har Stores her og der, Bandai Namco gjør det også, og Nintendo har nylig åpnet sin andre butikk i USA. Nå ser det ut til at Sega ønsker å være med på leken.

Som nevnt på sosiale medier planlegger utgiveren å åpne et flaggskip Store i Japan i nær fremtid. Det er ikke noe ord om den nøyaktige plasseringen eller stedet som er valgt, og heller ikke når vi kan forvente at Store åpner dørene, men det har vært tidligere rapporter fra VGC som hevder at Store vil vises i Shibuya Parco, som også huser Nintendo, Capcom og Pokémon-butikker også.

Denne rapporten hevdet også at Sega Store vil åpne i sommer, noe som fortsatt er mulig, selv om det kanskje er litt ambisiøst med tanke på at det bare nettopp har blitt skikkelig kunngjort. Når det gjelder hva det kan inneholde, kan du forvente mange Sonic the Hedgehog -artikler for det første, med tanke på at karakteren fremdeles er Segas maskot, men også mange godbiter fra de andre store franchisene, det være seg Like a Dragon og Persona, og alle merkene som er omtalt i merchandising, leker og klesalternativer.

