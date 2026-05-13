Silent Hill 2 Remake har passert seks millioner solgte eksemplarer

Konami har delt interessant salgsinformasjon om Silent Hill-serien. Etter hvert som vi kommer stadig nærmere ankomsten av Silent Hill: Townfall, har den japanske utgiveren nå bekreftet (via PR Times Japan) at de andre hovedspillene i serien har fortsatt å gjøre det veldig bra.

For det første avsløres det at Silent Hill 2 Remake nå har passert seks millioner solgte eksemplarer siden lanseringen i oktober 2024. Til sammenligning betyr dette at spillet har blitt solgt i ytterligere en million eksemplarer siden mars 2026, noe som viser at fansen for tiden er svært ivrige etter å vende tilbake til den tåkete byen som James Sunderland.

Etter å ha solgt en million enheter på lanseringsdagen, har Silent Hill f nå solgt over to millioner eksemplarer, noe som viser at skrekkspillet har sterke ben og fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomhet flere måneder etter lanseringen i september 2025.

Når det gjelder mer fra Silent Hill, forventer vi at Townfall lanseres i år, men bortsett fra å love dette, har ingen ytterligere informasjon om spillet blitt delt.