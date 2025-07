Silver Surfer-skuespillerinne svarer på "kjønnsbytte"-backlash

HQ

Ved avsløringen av Silver Surfer i The Fantastic Four: First Steps fikk de mest irriterende menneskene på internett "woke-detektoren" sin til å gå av igjen, da de mente at det ikke var noe annet enn en Hollywood-agenda at Silver Surfer ble spilt av en kvinne denne gangen.

I en samtale med BBC på premieren av The Fantastic Four: First Steps, sa Julia Garner - som spiller Silver Surfer i den nye filmen - at hun stort sett ignorerte diskursen. "Jeg kommer bare til å fortsette å gjøre jobben min", sa hun. "Dessuten er det Shalla-Bal, så det er annerledes."

Shalla-Bal dukket opp første gang i 1968 og er det kvinnelige motstykket til den mannlige Silver Surfer, Norrin Radd, som ble levendegjort i Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Mange fans er fornøyd med Garners portrett av Silver Surfer.

"Jeg var bare glad for at folk liker det, akkurat som med alle andre prosjekter", sa Garner. "Jeg er takknemlig for å være med på denne dansen, for å være helt ærlig."

The Fantastic Four: First Steps har premiere 25. juli.