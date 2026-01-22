Skaperen av Clair Obscur: Expedition 33 sier at større ikke er bedre for spillutvikling

HQ

Det føles som om vi har rapportert uavbrutt om nye suksesser for Clair Obscur: Expedition 33 siden april 2025, med feiring av salgstall, strålende anmeldelser og et rekordhøyt antall Game of the Year-priser. Det som har overrasket mange, er at spillet, til tross for den fantastiske grafikken og det dype gameplayet, ble utviklet av et relativt lite team med et ganske lavt budsjett.

Men det er tilsynelatende feil måte å se det på, ifølge Guillaume Broche, grunnlegger og kreativ leder av Sandfall Interactive. Tvert imot mener han at det er en styrke å ha færre folk. I et intervju med Edge Magazine (via GamingBolt) forklarer han :

"Nei, jeg synes det er bra å ha begrensninger når du er kreativ. Det er den beste måten å være den beste versjonen av deg selv på. Vi kunne skalert opp nå som vi har mye mer penger, men jeg vil si at det ikke er fristende for oss, for selv lederteamet og jeg selv, vi må være hands-on og gjøre ting for oss selv.

Vi elsker å lage spill mer enn vi elsker å administrere, så det vil vi fortsette med. De siste fem årene har vært noen av de beste i mitt liv, og jeg vil være lykkelig på samme måte igjen."

Det mindre teamet gir også andre fordeler, ifølge hovedprogrammerer Tom Guillermin. Det gjør alle mer samkjørte, noe som gjør det lettere å samarbeide:

"Når det gjelder teamdynamikk, kjenner alle alle i teamet, og folk er vant til å jobbe sammen. Nå er vi så heldige at vi har et sterkt fundament fra det forrige prosjektet, men det er ikke vår visjon å ekspandere for ekspansjonens skyld."

Kort sagt høres det ut som om vi ikke skal forvente at Sandfall Interactive skal vokse i fremtiden heller. De har funnet en måte å utvikle seg på som passer dem, og hvis resultatet er titler som Clair Obscur: Expedition 33, er vi tilbøyelige til å si oss enige i at de er på rett vei som studio.