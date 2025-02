Williams avduker FW47, i håp om å forbedre seg etter ti år langt fra topp 3 i Formel 1

HQ

Det er bare fire dager igjen til F1 75 Live Event i London, og flere team har allerede vist frem bilene sine for Formel 1-sesongen 2025. I dag var det Williams sin tur, som avduket FW47, en dag etter å ha vist Carlos Sainz sin hjelm.

Williams håper å forbedre de siste resultatene. Etter å ha vunnet fem konstruktørmesterskap på 1990-tallet, har Williams ikke vunnet konkurransen siden 1997 (da Jacques Villeneuve også vant førermesterskapet). Sist gang de endte blant de tre beste var i 2015: De siste syv årene har de ikke klart å bli bedre enn nummer sju, og i fjor ble de nest sist med bare 17 poeng.

FW47 vil være bilen som Carlos Sainz og Alex Albon skal kjøre for å forbedre laget, og i dag har allerede gjort sine første runder på Silverstone-banen, hjemmet til British Grand Prix, en dag etter at McLaren viste sin MCL39. Den nye bilen til Williams bærer den nye sponsorens tittel, Atlassian, et programvareselskap.

Bilens drakt vil bli avduket neste tirsdag, 18. februar, på live-arrangementet i London, før forsesongtestingen på Bahrain International Circuit fra 26. til 28. februar. Sesongen begynner i Melbourne 16. mars med Australias Grand Prix.