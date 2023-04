Søndagens spillkuriositeter #12: Easter eggs, 2023 Edition

HQ

God påske, kjære lesere! På denne høytidsdagen passer det ekstra godt å nyte noen velsmakende egg. Kanskje til og med et påskeegg eller to, eller easter egg som det så fint heter på engelsk.

Definisjonen på et easter egg kan være litt vag, men innenfor dataspill tenker vi ofte på referanser til andre spill, filmer eller generelle kjente innslag i populærkulturen som er kodet inn i spillet. Noen ligger i det åpenbare, andre krever litt målbevisst detektivarbeid i kildekoden.

Påsken er som kjent en årlig høytid, og for ett år siden tok vi en kikk på noen slike easter eggs. I år gjentar vi tradisjonen (eller skaper tradisjonen, siden en tradisjon strengt tatt innebærer at man må gjøre noe mer enn én gang) med å gi dere et kvart dusin nye godbiter.

Duke Nukem: Simpsons Edition

Duke Nukem er en spillhelt fra 90-tallet som var veldig opptatt av å sparke rumpe og tygge tyggegummi, men som var helt tom for tyggegummi. Den muskuløse spillfiguren av tvilsomt moralsk kaliber kunne imidlertid by på mer enn bare å plaffe slemme romvesener tilbake til steinalderen, for ved et par anledninger kunne spillene også by på noen artige referanser.

I det nest siste brettet av Duke Nukem 3D kan man gå til det tredje rommet og åpne en av veggene. Innenfor veggen vil man finne noe som ligner et kontrollpanel for et komplisert maskineri - noe som hadde hørt hjemme på kontrollrommet til et atomkraftverk, for eksempel. At kontrollpanelet stammer fra energiproduksjonssektoren blir for alvor antydet når man ser skiltet «Sector 7-G» på veggen og at panelet er dekket av donuts.

For de som ikke har sett mye på The Simpsons på Disney+ de siste årene kan vi da avsløre at Sector 7G er avdelingen Homer Simpson jobber på i atomkraftverket til Mr. Burns, hvor Homers jobb er å sitte ved et kontrollpanel og passe på at ting går riktig for seg. I kjent Homer-stil aner han ikke helt hva han gjør, men han er i hvert fall veldig god til å spise donuts mens han skjøtter arbeidet sitt.

Mmm... donuts ...

Fallout: Indiana Jones Edition

Til sommeren kan kinogjengere over hele verden trekke unna sommer, sol og varme (skjønt, det er vanskelig å skjønne hvorfor når vi har hatt en så lang og kald vinter som i år) og forhåpentligvis kose seg med den femte Indiana Jones-filmen som er på vei. Jeg sier forhåpentligvis, for som mange kanskje vet er ikke den fjerde filmen aktet for å være et høydepunkt i den ikoniske filmserien. Filmen har imidlertid noen scener som har blitt ikoniske på sitt vis, på godt og vondt.

En av scenene i starten av den fjerde filmen bringer vår helt til en søvnig amerikansk småby som viser seg å bare være en enorm kulisse i et testområde for atombomber. Når godeste Indy skjønner hvor dette bærer hen søker han tilflukt det første og beste stedet han finner: Et bly-belagt kjøleskap. Bomben sprenger, kulissen legges øde og kjøleskapet slenges flere hundre meter av gårde og ruller rundt før Indy går helskinnet ut av kjøleskapet.

Scenen er såpass absurd at man enten gremmes eller ler av det. Utviklerne i Obsidian Entertainment kjente nok på begge deler, og bestemte seg dermed like godt for å inkludere en referanse til scenen i Fallout: New Vegas. Når du vandrer i ødemarken, kan du på et tidspunkt finne et kjøleskap langt ute i den frie naturen. Åpner du kjøleskapet blir du møtt av et uhyggelig og samtidig komisk syn, ettersom du finner skjelettet av det som etter alt å dømme er Indiana Jones, med fedora og det hele. Et slikt kjøleskap hører hjemme på et museum, spør du oss.

Sorry Indy, nå er det DU som hører hjemme på et museum!

Hva gjorde Jill Valentine etter Resident Evil? Lagde smørbrød.

I disse Resident Evil-dager er det moro å omfavne alt som har med den ikoniske serien å gjøre, fra skrekken og de tekniske revolusjonene serien har vært med på å skape til den tidvis fullstendig absurde verdensbyggingen og de mer campy dialogene.

Ett av de beste eksemplene på det sistnevnte finner vi i originalversjonen av det første spillet, hvor Jill Valentine blir fanget i et rom hvor taket glir sakte nedover mot henne. Det hele virker håpløst, men ved hjelp av makkeren Barry Burton klarer Jill å komme seg helskinnet unna før hun blir paddeflat. Eller, som Barry sier med krampaktig dårlig stemmeskuespill: «That was too close! You were almost a Jill Sandwich!» Scenen må ikke bare leses om, den må også høres for at man skal forstå hvorfor dette har blitt en av seriens mest kjente memes.

Jill Sandwich er for lengst blitt en del av spillkulturen, og selv Capcom har i ettertid anerkjent dette humoristiske øyeblikket. Det kan man for eksempel se i Dead Rising, en annen zombie-serie fra Capcom som så dagens lys på Xbox 360 i 2006. Det første spillet foregår i sin helhet på et kjøpesenter, og som kjøpesentre flest har også Parkview Mall flere tilbud til sultne kunder. Dette kjøpesenteret har imidlertid kastet ut både Subway og Big Bite til fordel for en annen, mer lokal aktør: Jill's Sandwiches.

Glem T-virus, Nemesis og Umbrella Corps, Jill! Din virkelige gave ligger i å lage smørbrød til sultne kjøpesenterkunder, skal vi tro Capcom (som da tydeligvis sier til Jill at hun bør gå på kjøkkenet og lage dem et smørbrød ... ).