Spanias statsminister Pedro Sánchez skal delta på VM-finalen, men ikke Javier Milei – på grunn av overtro

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Spania og Argentina møtes i VM-finalen på søndag, og utover den sportslige rivaliseringen vil kampen ha geopolitiske konnotasjoner, ettersom regjeringene i de to landene ikke kunne stå lenger fra hverandre på det politiske spektrumet.

Med Pedro Sánchez som statsminister har Spania vært et av de landene som har vært mest kritiske til Israel siden folkemordet i oktober 2023, mens Argentinas president Javier Milei er en av de sterkeste tilhengerne av Benjamin Netanyahu og Israel. Spanias seire feires bredt i Palestina, mens Israel har støttet Argentina siden starten av VM.

Konteksten rundt en VM-finale byr på en interessant og sjelden mulighet for at ledere kan møtes, selv om det bare er for et raskt bilde og et håndtrykk.

Donald Trump skal også være til stede under VM-finalen

Opprinnelig var det ikke forventet at Pedro Sánchez skulle delta på finalen i New York, siden han har en reise til Algerie mandagen etter, men regjeringen har fredag bekreftet at Sánchez har klart å endre timeplanen og vil være til stede under VM-finalen. Han skal reise direkte til Alger etter kampen. Spanias konge Felipe VI og hans familie vil også være til stede på MetLife Stadium.

Javier Milei vil derimot ikke være til stede på kampen, men vil se den i sin private kino i presidentresidensen i Buenos Aires på grunn av overtro, i håp om at det skal bringe lykke. Andre argentinske presidenter deltok heller ikke på VM selv: Cristina Fernández (president mellom 2007 og 2015) ble hjemme for å se Argentina tape mot Tyskland i 2024, mens Alberto Fernández (president mellom 2019 og 2023) fulgte med hjemmefra da Leo Messi løftet VM-pokalen i desember 2022.

Den som skal være til stede, er Donald Trump, så et møte med Pedro Sánchez – to uker etter at Trump sa at «Spania er en forferdelig partner og NATO» og ønsket å kutte all handel med dem – er uunngåelig. Det blir den eneste kampen han ser under dette VM. I fjor var han også til stede under klubb-VM-finalen mellom Chelsea og PSG, og krasjet» som kjent Chelseas seiersfoto.