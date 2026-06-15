Spider-Spesialutgaven til 50-årsjubileet for «Woman» vil innlede den «spennende» og «mørkeste epoken» for nettkasteren

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Det er et ganske stort år for Spider-Man, ettersom den ikoniske figuren vender tilbake til kinoene for å spille hovedrollen i kanskje den største blockbuster-begivenheten i sommer. Men det er også et stort år for andre nettkasterhelter, da Marvel ønsker å feire alt som har med Spider-Woman å gjøre i forbindelse med karakterens 50-årsjubileum.

Dette kommer i form av en engangsutgave til 50-årsjubileet, som både vil være en hyllest til historien til Jessica «Spider-Woman» Drew, men også en plattform for å sette i gang den neste æraen av Spider-Woman-fortellinger. Vi har fått vite at tegneserien vil være en «spennende» begivenhet og at den vil legge grunnlaget for karakterens «mørkeste æra», som vil følge etter dette 50-årsjubileumsnummeret.

Historien er skrevet av Dan Watters og Ann Nocenti, med illustrasjoner av Andrea Broccardo og Stefano Raffaele. Omslaget er laget av Olivier Coipel, og du kan se det nedenfor.

Når det gjelder hva historien offisielt vil utforske, kan du lese synopsis nedenfor.

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«En forferdelig skjebnesvikt venter Spider-Woman i sidene av Amazing Spider-Man: Spider-Versity, som starter det siste kapittelet i hennes innfløkte nett av løgner og mysterier. Spider-Woman vender tilbake til sine røtter som privatdetektiv og slår seg sammen med journalisten Ben Urich. Hun begir seg inn i hjørner av Marvel-universet som hennes medhelter frykter, men vil hennes omfavnelse av mørket true hennes heroiske arv – eller til og med hennes forstand?»

Lanseringsdatoen for tegneserien er planlagt til 9. september.

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