Spill i stilig komfort med Haworths utvalg av førsteklasses Xbox-spillstoler

Selv om du kanskje har noen polariserende tanker om Xbox' håndtering av multiplattformstrategien, er det mye lettere å støtte og se det positive i merchandising- og samarbeidstiltakene.

Xbox har derfor inngått et samarbeid med Haworth om en rekke spillstoler som bygger på selskapets premiummodeller. Ved å bruke formelen til modellene Very Executive, Fern og Gradient kan du nå få tak i en Haworth x Xbox Fern Gaming Chair , Very Gaming Chair og til og med Fern Gradient Gaming Chair. Men det er ikke alt, for som i all Halo -praten den siste tiden, finnes det til og med en Haworth x Halo: Fern Gaming Chair -utgave som kommer i den karakteristiske olivengrønne fargen til Master Chief med 117 -taggen trykt på nakkestøtten.

Haken med dette samarbeidet er at ingen av stolene er billige. Du kan kjøpe hver modell i dag, men du må legge til side et sted mellom 1175 og 1849 dollar, men det betyr vel kvalitet, ikke sant?

