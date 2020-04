Spilltips i smittevernstiden (del 2)

Påskeferien er i gang for mange, men ingen av oss hadde sett for oss at årets påske skulle bli slik den har blitt. Enten du hadde planer om å reise på hytta, dra på The Gathering eller tilbringe tid sammen med familien på hjembygda er sjansene store for at disse planene gikk i vasken takket være en viss pandemi. De fleste av oss befinner seg hjemme, men det fine er at litt ekstra tid i heimen betyr mer tid til morsomme aktiviteter som dataspill.

Med drøssevis av spill på markedet er det ikke alltid lett å vite hva man skal begynne med. Denne artikkelen er ment som en rekke tips for å få tankene i gang. I den forrige artikkelen med spilltips tok jeg for meg spill som passer for hele familien, online flerspillerspilll, spill med en god historie i sentrum, skytespill, rollespill, avslappende spill og indiespill. Denne gangen skal vi se på noen andre kategorier: Gratis spill, eventyrspill, plattformspill, utfordrende spill, bevegelsesspill og retrospill

For den som vil ha gratis spill

Tilstanden er ikke den beste for mange der ute. Over ti prosent av arbeidsstyrken her i landet står plutselig uten jobb på grunn av permitteringer og lignende. Da har man kanskje mer tid til å spille, men pengebruken må man tenke mer nøye gjennom. Heldigvis finnes det flere gode spill der ute som ikke koster deg en krone, så sant du lar være å kaste bort penger på mikrotransaksjoner vel å merke.

Takk til mine kollegaer Anders Aarhus og Odd Karsten Svartaas for hjelp med beskrivelser av League of Legends og Destiny 2.

Du trenger ikke ty til battle royale-sjangeren eller saumfare bøttevis med kjipe mobilspill for å finne et gratis spill som også er bra. Har du en Switch er det bare å gå i eShop og laste ned Tetris 99, en av fjorårets store suksesser. Lansert ut av det blå, gratis og god hjernetrim. Greit nok, det er Tetris med battle royale, så helt fri for den sjangeren er det nok ikke, men det er overraskende moro å pusle med (bokstavelig talt).

Kortspill er moro, digitale kortspill enda bedre, og ingen er bedre på dette enn kongen på haugen. Hearthstone: Heroes of Warcraft (som den fulle tittelen er) har dominert det digitale kortmarkedet siden 2014, og selv giganter på det fysiske kortmarkedet som Magic the Gathering har ikke klart å overvinne dem. Iveren etter å vinne nye kort, sette sammen den beste kortstokken og kaste seg ut i nye utfordringer gir seg aldri (med mindre du gjør en elendig jobb i rangeringsmodusen, vel å merke). Med en ny klasse som akkurat har blitt lansert, noe som aldri har skjedd etter spillets lansering, er det et perfekt tidspunkt å hvile beina på en krakk ved den virtuelle peisen og spille litt kort.

Destiny 2 (PC, PS4, Xbox One)

Så, du har lyst til å løpe rundt som en rom-zombie og samle våpen for harde livet mens episk musikk slår mot ørene dine mens alt som kan krype og gå prøver å drepe deg? Da er Destiny 2 noe for deg! Bungie (kjent som skaperne av Halo-serien) har kvesset skytefølelsen i dette spillet til en dødelig egg. Sleng på rollespillelementer, en gøy histore, og flere våpen enn man kan hytte en pinne etter så har man en slager!

Basespillet er gratis, og selv om du kan kjøpe tilleggspakkene om du vil ha det nyeste, er det fullt mulig å spille masse uten. Åpent for "alle" er spillmodusene Crucible (PvP, bruker ikke spillernivået), Gambit (PvEvP, man konkurrerer om å drepe fiender mens man også kan drepe de på det andre laget), og Strikes (PvE, tenk dungeons). I tillegg er det første raidet tilgjengelig om du vil ha en skikkelig utfordring.

Men "word to the wise" - om du begynner, så får du et kort intro-oppdrag før spillet kaster deg ut til løvene. Du må snakke med Amanda Holiday i hangaren for å starte historiemodusen.

Det er ikke uten grunn at League of Legends har blitt et av de mest populære spillene noensinne. Spillets taktiske kompleksitet og spillmessige uforutsigbarhet skjøt virkelig fart i e-sporten, men det er et spill som fint kan spilles for moro skyld også. Det er helt gratis å sette i gang med, selv om det tilbyr kjøp innad i spillet. Dog er dette i all hovedsak kosmetisk innhold som nytt utseende til heltene dine, noe som absolutt ikke er nødvendig for å få glede av spillet. Poeng for å kjøpe nye helter tjener du ved bare å spille, og med et nåværende antall på hele 148 unike helter, bør det være vesentlige muligheter for å finne en favoritt eller to.

Spillet har etter hvert fått flere moduser, men jeg holder fortsatt en knapp på at det er den klassiske "5v5 - Summoner's Rift" du vil få mest utbytte av. Velg en rolle og kast deg ut i et svært vanedannende lagspill!

Andre forslag: Nye gratis spill dukker opp hver uke i Epic Games Store, hvor man kan sikre seg flere kvalitetstitler hver uke. Hvis man har PlayStation Plus eller Xbox Live Gold får man dessuten nye spill hver måned som er gratis (så lenge du beholder abonnementet, vel å merke). Ellers er de fleste battle royale-spill som Apex Legends, Call of Duty: Warzone og Fortnite gratis å spille, selv om man må regne med noen frivillige mikrotransaksjoner.

For eventyrspilleren

«Nå skal jeg ut på eventyr, for jeg har fått et kall ...» Selvfølgelig hører Pokémon hjemme når vi snakker om eventyrspill, og i fjor høst fikk vi tilfeldigvis et par nye Pokémon-spill til Switch som passer perfekt for den som vil på eventyr. Galar-regionen har et britisk preg over seg, og spillet passer perfekt for deg som har måtte avlyse en England-tur de siste ukene eller bare generelt lengter over til de britiske øyer. Sword/Shield er mer åpne enn tidligere Pokémon-spill, men har samtidig nok av de tradisjonelle Pokémon-elementene til å gjøre opplevelsen kjent.

Owlboy (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Det norske spillet Owlboy fra 2016 er fortsatt et mesterlig eventyrspill som føles som en mesterlig sammenblanding av Zelda- og Metroid-spillene. Med utmerket pikselgrafikk, mesterlig musikk, herlige rollefigurer og mange områder å utforske er dette et spill der eventyrfølelsen sitter som et skudd fra start til slutt. Dessuten får du noen utfordrende bosskamper også underveis. Owlboy er fortsatt ett av de beste norske spillene vi har, og hvis du ennå ikke har prøvd det bør du sette av noen timer de neste dagene.

Lite sier eventyrlyst som en reise innom galaksen langt, langt borte, og i fjor høst fikk vi et fantastisk gjensyn med Star Wars i spillform takket være mestrene i Respawn Entertainment. Star Wars Jedi: Fallen Order kaster deg inn i en spennende historie mellom Episode III og IV, hvor du inntar rollen som en ung padawan på flukt fra Imperiets fryktelige inkvisitorer som står deg etter livet. Med en blanding av plattform, eventyr og FromSoftware-inspirert kampsystem (med justerbar vanskelighetsgrad, heldigvis) er dette et Jedi-eventyr du absolutt bør få med deg.

Strengt tatt kunne hele denne kategorien vært fylt med Zelda-spill, men jeg nøyer meg med å trekke frem Link's Awakening i denne omgang (Breath of the Wild kan du lese mer om i forrige artikkel). Denne nyversjonen av et gammelt Game Boy-spill har en herlig eventyrstemning over seg, og mysteriet rundt øya Koholint driver deg hele tiden ett steg videre. Med supersjarmerende grafikk og en nytolkning av et vakkert lydspor er dette for deg som vil tilbringe eventyrlige timer på en eksotisk øy i påsken.

Andre forslag: De norske spillene Teslagrad og World to the West er alltid verdt å sjekke ut. Andre tips inkluderer Inside, Luigi's Mansion 3, Evoland 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild og Uncharted-serien.

For plattformspilleren

Ingen over, ingen ved siden. Mario er fortsatt kongen på haugen når det gjelder plattformspill, noe han nok en gang beviste med Super Mario Odyssey i 2017. Dette fabelaktige plattformspillet gir deg timevis med innhold og tone på tone med fantastiske låter å høre på mens du utforsker mangfoldige kriker og kroker.

Ori and the Will of the Wisps (PC, Xbox One)

Liker du plattformspill? Liker du å utforske mystiske og spennende verdener? Liker du å bli rørt av ubeskrivelig vakker musikk, kunst og historiefortelling? Liker du metroidvania-sjangeren? Hvis svaret på ett av disse spørsmålene er «ja» bør du sjekke ut Ori and the Will of the Wisps. At oppfølgeren til Ori and the Blind Forest hadde potensiale til å bli et bra spill var det ikke særlig tvil om i forkant, men at det skulle overgå originalen og være en het kandidat til prisen for årets spill var det vanskeligere å tro på forhånd. Likevel er det nettopp det man får med Ori and the Will of the Wisps, og dette er et plattformspill du ikke kan gå glipp av.

Shovel Knight (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Av todimensjonale plattformspill er det få som kommer i nærheten av den graden av perfeksjon som Shovel Knight serverer. Den lille gjengen i Yacht Club Games har kokt sammen et spill inspirert av gamle klassikere som Super Mario Bros. 3, Castlevania, Duck Tales og Mega Man-serien, og resultatet er et retroinspirert plattformspill med høy vanskelighetsgrad, utrolig mestringsfølelse og ubeskrivelig kul musikk. Spadeknektens eventyr er en fryd for alle plattformelskere, særlig for dem som vokste opp med sjangeren på 80- og 90-tallet. For shovelry!

Er du i humør for litt 90-tallsmoro og plattformspilling på en og samme tid, er det vel få alternativ som er bedre enn Crash Bandicoot-samlepakken. Her får du de tre første Crash Bandicoot-spillene i nyoppusset drakt, og det tar ikke lang tid før du oppdager at både kvaliteten og vanskelighetsgraden har holdt seg godt de siste tjue årene. Enten du ønsker å introdusere neste generasjon for noe av det beste fra den første PlayStation eller aldri har rørt denne trilogien før, er dette noe å sjekke ut for den som vil ha litt solid plattformmoro.

Andre forslag: Super Lucky's Tale, Spyro Reignited Trilogy, Rayman Legends eller Celeste.

For den som liker en real utfordring

Noen liker å spille spill man bare kan lene seg tilbake og slappe av med uten de store anstrengelsene. Andre ønsker en real utfordring når de skal bryne seg på spill. I spillbransjen er det heldigvis plass til begge gruppene, og spill med høy vanskelighetsgrad har hatt en renessanse de siste årene. Her er et lite utvalg.

Cuphead (PC, Switch, Xbox One)

Det todimensjonale spillet Cuphead har en animasjonsstil som minner om amerikanske tegnefilmer fra 1930-tallet og et lydspor som setter deg i godt humør. Likevel er dette langt ifra et enkelt spill. Cuphead beviser at man behøver ikke tre dimensjoner for å lage et krevende spill. Hele spillet består utelukkende av bosskamper, hvor hver bidige bevegelse teller i en kamp på liv og død. Brutalt vanskelig, men aldri urettferdig, og «bare en gang til»-følelsen slipper aldri taket.

Kongene på haugen over vanskelige spill er FromSoftware, og det går nesten sport i å gjennomføre de vanskelige spillene deres på så høy vanskelighetsgrad som mulig. I fjor tok studioet oss med til føydaltidens Japan, hvor kampen mot soldater, samuraier og monstre fra japansk folklore fikk oss til å rope, skrike og kaste håndkontrolleren vegg imellom før vi naturligvis måtte prøve igjen for å se om det gikk bedre denne gangen. Utsøkt setting, mesterlig kampsystem og en haug med utfordrende bosser. Hva mer kan man ønske seg?

Dead Cells (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Du kommer til å dø mange ganger i Dead Cells. Likevel kommer du til å prøve igjen og igjen, og for hver gang kommer du et lite hakk nærmere utgangen på fengselsøya du er fanget på. Deler av gjenstandene du får tak i underveis i Dead Cells kan du nemlig beholde til neste gjennomspilling, hvilket gjør spillet et lite hakk lettere å komme gjennom for hver gang du dør. Utfordringen ligger i at spillets kart er tilfeldig genererte, og du vil dermed aldri støte på det eksakt samme området to ganger. Det gjør spillet ekstra krevende, men det øker samtidig underholdningsverdien betraktelig, og å takle et utfordrende område i Dead Cells gir en euforisk mestringsfølelse.

Doom Eternal (PC, PS4 og Xbox One, Switch-versjonen kommer senere)

Rip and tear, heter det i Doom Eternal. Fasiten er derimot ikke alltid like rett frem. Spillet kan nemlig være brutalt vanskelig, selv på den normale vanskelighetsgraden "Hurt me plenty." Vil du ha en solid utfordring i påsken samtidig som du får utløp for litt karantenefrustrasjon ved å slakte noen demoner, er det bare å justere opp vanskelighetsgraden til Ultra-Violence eller Nightmare. Kos deg, hvis du tør!

Andre forslag: Nioh 2, Bloodborne, Hollow Knight, Celeste, Dark Souls-trilogien.

For den som vil bevege seg litt

Treningssentrene holder stengt, og å bevege seg ute er ikke alltid lurt når vi skal forsøke å holde avstand og ikke være i større grupper enn fem om gangen. Men den som tror at det å spille dataspill kun handler om å sitte i ro tar skammelig feil. Her er det nemlig flere spill som kan fremkalle en svettedråpe og to.

Timingen på fjorårets lansering av treningsspillet Ring Fit Adventure kunne knapt vært bedre fra Nintendos side. Bare tre-fire måneder etter spillets lansering skriker en hel verden etter alternativer til treningssentre og personlige trenere. Heldigvis er Ring Fit Adventure langt ifra en gimmick, for dette er et treningsspill du faktisk blir svett og støl av. Med den spesiallagde ringkontrolleren må du bøye, tøye, hoppe og strekke så mye du orker, og man føler seg langt friskere og sprekere etter bare en halvtimes økt med spillet. Ulempen er at det er vanskelig å få tak i akkurat nå, siden ringkontrolleren må kjøpes fysisk, men finner du det er det vel verdt pengene.

Just Dance-serien (PC, PS4, Switch, Xbox One)

I over ti år har Ubisoft gjort det de kan for å få oss til å danse til all slags populærmusikk, og Just Dance-spillene er et kjent innslag hos mange familier. Formelen er såre enkelt: Velg en sang og dans til den i tråd med instruksene på skjermen. Utgavene som støtter kamera er nok å foretrekke, men man kan også klare seg fint med å danse med en smarttelefon i hånden. Har du Switch-versjonen av ett av spillene er det enda lettere å danse i vei, ettersom man bare trenger en Joy-Con for å registrere bevegelsene. Enten du liker å danse oppå bordet eller danse i månelyset, eller bare kjenner trang til å bevege deg litt til musikk, er Just Dance verdt å vurdere.

Har du et VR-sett i huset er tiden overmoden for å prøve Beat Saber, ett av de beste spillene formatet har å by på. Med en virtuell lyssabel i hver hånd skal man kutte opp fargede kuber som kommer flyvende mot deg i takt med musikken. Når man skrur opp vanskelighetsgraden og virkelig kommer i en god flyt føler man seg virkelig som en Jedi-mester, og attpåtil er det god trening.

Det unike boksespillet til Switch har kanskje ikke blitt en lik stor serie som det Nintendo skulle ønske, men takket være bevegelseskontroller er dette et spill man nå kan hente frem igjen for å få litt trening. Kast deg ut i boksekamper der alle slåsskjempene har springfjær i stedet for armer, og kaoset er et faktum. Tennisalbue og bokseskuldre må medregnes.

Andre forslag: Har du fortsatt en Wii stående i huset har det aldri vært et bedre tidspunkt å hente frem igjen Wii Sports og Wii Sports Resort på.

For den som foretrekker retro

Påsken er den perfekte tiden for å rydde litt i retrokatalogen og spille gamle spill, enten om igjen eller for aller første gang. Å spille gamle spill er dessuten er fin måte å spare penger på, ettersom man fint kan spille om igjen gamle spill man har liggende i stedet for å kjøpe nytt. Her er noen gamle klassikere som er lett tilgjengelige på dagens plattformer.

Hvis Final Fantasy VII: Remake ikke skulle være nok rollespill for deg i påsken, eller hvis du lurer på hvordan historien i Final Fantasy VII fortsetter etter den delen som blir fortalt i remaken, er det bare å kaste seg over remaster-utgaven. Tidlig 3D-grafikk til tross, å spille det originale Final Fantasy VII er fortsatt ekstremt underholdende og givende. Og hvorfor stoppe der? Både Final Fantasy VIII og Final Fantasy IX har remaster-utgaver tilgjengelig på de moderne plattformene, og av disse vil jeg slå et ekstra slag for Final Fantasy IX, som sammen med Final Fantasy VI kjemper om å være min soleklare favoritt i serien.

La gå, noen grafiske problemer var det med PC-versjonen av Chrono Trigger da den kom i 2018, men det tar ikke bort det faktum at vi her snakker om ett av tidenes beste spill. Chrono Trigger er så nært perfeksjon vi kommer når det er snakk om spill fra Super Nintendo-æraen, enten det er snakk om spillmekanikk, musikk, historie, fortellerteknikk eller underholdningsverdi. En soleklar anbefaling, både nå og etter isolasjonstiden.

Er du gira på litt vampyrmoro etter å ha sett Netflix-serien, eller kanskje du testet Bloodstained: Ritual of the Night i fjor og ble sugen på mer blodige gotiske eventyr? Da er denne samlepakken med to av de beste Castlevania-spillene noe for deg. Særlig Symphony of the Night står fortsatt som en av de store klassikerne i spillhistorien, og samlepakken med de to spillene gir deg en ypperlig anledning til å teste to svært gode spill uten å måtte blakke deg på retrospillmarkedet på jakt etter originalene.

For lenge siden i en galakse langt, langt borte lagde fortsatt BioWare gode spill. Det beste av dem var muligens Star Wars: Knights of the Old Republic, satt 4000 år før handlingen i filmene finner sted. Her kastes du midt inn i en storskala konflikt mellom Jedi og Sith, og mysteriet med å gjenoppdage din egen fortid blir samtidig et eventyr hvor du må samle deg allierte, reise rundt i galaksen og oppleve ett av de beste Star Wars-eventyrene noensinne. Høydepunktet i spillet er uten tvil droiden HK-47, drapsroboten som insisterer på å kalle alle organiske vesener for «meatbags», noe som inkluderer mesteren hans (deg, altså). Dialogen i spillet er av ypperste klasse, men HK-47 får deg til å le hver gang.

Sega Mega Drive Classics (PS4, Switch, Xbox One)

Sega Mega Drive var høydepunktet i Segas historie, og konsollen kunne by på en rekke klassikere. Mange av disse kan oppleves i dag på moderne konsoller via samlepakken Sega Mega Drive Classics, som byr på flere tidløse perler. Enten du foretrekker Streets of Rage-trilogien, Sonic, Golden Axe, Shining Force, Phantasy Star eller Shinobi, er det mye retromoro fra Sega å finne og oppdage i denne samlepakken.

Andre forslag: Alle som har Nintendo Online-tjenesten har tilgang på et tjuetalls retrospill til NES og SNES som man kan gi seg i kast med, deriblant tidløse klassikere som Super Mario World og The Legend of Zelda: A Link to the Past. Eller hva med å sjekke ut det omfattende biblioteket på NES Classic Mini, SNES Classic Mini, The C64 eller Sega Mega Drive Mini?