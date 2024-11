S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby: Nybegynnertips som hjelper deg å overleve i Sonen

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Sonen er et vanskelig spill. Det er ikke noe trådkors for våpenet ditt, det er få ressurser du kan samle opp, spesielt tidlig i spillet, og fiendene tar deg ut på bare noen få treff. Det er ingen skam å skru ned vanskelighetsgraden, spesielt hvis du bare vil oppleve historien, men hvis du vil ta Sonen for alt den er verdt, og nekter å gi deg, så er det noen tips som kan hjelpe deg i gang.

Våpen kan være mer verdifulle enn kropper

Det er en litt kryptisk start, men det jeg mener med dette er at det er viktig å huske på at et lik ikke nødvendigvis har alt du vil ha på seg. Faktisk vil du ikke finne noe av verdi på de fleste lik, bortsett fra en og annen pølse, en ødelagt pistol og en bandasje. I stedet bør du sørge for at du tømmer alle våpnene fiendene har. Selv fra de mest ødelagte våpnene er ammunisjon alltid nyttig, og nærkamp er ganske forferdelig i S.T.A.L.K.E.R. 2, så du vil være sikker på at du ikke hører det fryktede klikket fra et tomt våpen. Det er også verdt å sjekke at du vet hvor mye ammunisjon du har til våpenet ditt, ellers kan du ende opp med et lager av ubrukelige kuler som det er bedre å selge eller legge på lager.

Ta vare på våpnene dine

Mens vi er inne på temaet våpen, er det verdt å spare opp kuponger for å holde dem reparert. En ødelagt pistol er en skikkelig dødsfelle i S.T.A.L.K.E.R. 2. Hvis våpenet ditt er i dårlig stand, vil du oppleve at det må repareres med jevne mellomrom, noe som betyr at akkurat når du er i ferd med å bli overfalt av en mutant, kan du høre et fryktelig klikk og bruke noen sekunder på å ordne opp i feilen. Det finnes teknikere i de fleste bosetninger, og de reparerer våpnene dine mot betaling. Når du har fått et våpen til å fungere 100 %, vil det vare en stund, så jeg anbefaler at du reparerer dem helt før du forlater en bosetning for å dra til et nytt område i sonen.

Hold det lett

I det første tipset anbefalte jeg å ikke plukke opp alle våpnene du ser, og det er fordi S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har et ganske strengt vektstyringssystem. Du vil sprinte og gå saktere hvis du tar med deg mer enn den anbefalte vekten, og siden det ikke finnes noen muligheter for å reise raskt, kan det ta en stund før du får solgt alle tingene dine til en selger. Hvis du har en haug med ødelagte våpen, kan du heller ikke selge dem med fortjeneste, siden selgerne ikke vil ta imot ødelagte varer etter et visst punkt. Så det er egentlig best å ha mye ammunisjon, mye healing og noen få våpen på seg. Selv mat kan fort bli veldig tungt, og før jeg visste ordet av det, bar jeg på kilovis med brød. I stedet er det bare å utnytte forrådet ditt som følger med deg til hvert nye område, og stappe alt ekstrautstyret ditt der.

Det er bedre å hjelpe enn å hindre

På reisen din i sonen vil du støte på tilfeldige NPC-møter. Disse er ikke like lange som sideoppdragene, og tar bare et øyeblikk av tiden din å fullføre. Selv om de kan være litt vanskelige, og du bare kan drepe personen som ber om hjelp, vil du få svært lite belønning for å gjøre det. Selv om du bare får en fin sum kuponger (spillvalutaen i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl), er det bedre enn den nevnte pølsebunten og en ubrukelig pistol. The Zone virker kanskje ikke som et sted der du kommer veldig langt med å hjelpe dine medmennesker, men det å gjøre et og annet sidemål, spesielt i begynnelsen, kan gi deg de ekstra ressursene du trenger for å gjøre livet litt enklere.

Hold posisjonen din

For å gå videre til de mer spesifikke tipsene nå, når du er i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, vil du ofte finne en rask og rotete slutt hvis du går inn og løper og skyter, spesielt når du møter en mutant. I stedet vil AI vanligvis lede seg selv til deg, og det kan derfor være nyttig å velge noen få steder å holde dekning, spesielt i begynnelsen når du blir vant til å sikte. Mot usynlige mutanter vil det som regel være til din fordel å ta et hjørne og vente på at de slår til før du fyller dem med bly, og så lenge du unngår granater fra mennesker, vil de ofte ende opp med å se ned i løpet på riflen din når de runder et hjørne og leter etter deg. Det høres litt teit ut, og hvis du virkelig ikke gidder å være tålmodig, kan det være nyttig å gripe et haglgevær og kaste deg ut i kampen mot menneskelige fiender, for ethvert skudd i magen, brystet eller hodet på kort nok avstand vil blåse dem i filler.

Ikke vær redd for personsøkeren

Etter hvert som du spiller mer og mer av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, vil du bli vant til pipelyden som forteller deg at en anomali er i nærheten. Noen av dem må du fjerne med en bolt, men for det meste, spesielt når det gjelder syre- og ildanomaliene, kan du bare løpe gjennom, ta mindre skade og slippe å prøve å kaste boltene dine perfekt. Det er egentlig en tidsbesparende øvelse, og selv om du sannsynligvis bør ha en bolt klar hver gang du hører et pip, er de ikke alltid en nødvendighet.

Lagre mens du er på reise

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har en automatisk lagringsfunksjon, og vanligvis slår den inn i løpet av oppdrag eller med visse tidsintervaller. Men når du reiser fra oppdrag til oppdrag, kan du støte på noen tilfeldige fiender, kanskje en mutant eller tre. Her kan det fort gå galt, og du må reise hele veien fra forrige oppdragsslutt. Det er et enkelt tips, men husk å lagre, for du vet aldri når du kan bli overfalt av de andre beboerne i sonen.

Vi håper disse tipsene kan hjelpe deg på reisen mot å bli en Stalker. Hvis du har noen egne tips for å overleve Sonen, må du gjerne legge dem igjen nedenfor!