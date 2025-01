Streamere vender nok en gang tilbake til Twitch når eksklusivitetsavtalen avsluttes

HQ

De siste årene har vi sett overskrifter sentrert rundt store Twitch-streamere på vei over til andre store plattformer som Kick og YouTube. I likhet med NBA-idrettsutøvere ble strømmere på en måte "handlet" for millioner av dollar, bortsett fra at det var de selv som bestemte hvor de skulle dra.

Nå, etter at 2024 så mange eksklusivitetsavtaler ta slutt, kom store navn som Ludwig, Sykkuno, Valkyrae og flere hjem til Twitch, med henvisning til fellesskapets preferanser og tjenesten Twitch tilbyr som hovedårsaker.

Selvfølgelig, i en tid der innhold ofte er på flere plattformer, og en tid der TikTok og YouTube-shorts betyr at kortformet innhold er konge, kan vi fortsatt forvente å se store streamere andre steder, men for deres brød- og smør-livestreaming-innhold ser det ut til at Twitch er hjemmet.

Når vi snakket om tilbakekomsten av store streamere, sa Twitch VP for Global Partnerships Pontus Eskilsson (via en pressemelding): "Vi har vært glade for å ønske så mange talentfulle streamere velkommen tilbake i løpet av det siste året. Det er ingen tilfeldighet at mange av dem har funnet ut at publikummet deres aldri forlot Twitch og ventet på dem akkurat her. Selv om vi tilbyr bransjeledende partnerskapsprogrammer og inntektsgenerering, vet vi at det ikke er det som driver skaperne. For å virkelig blomstre trenger disse skaperne det engasjerte publikummet og sanntidsdiskursen som gjør livestreaming til et så unikt og populært format. De kommer for fellesskapene og vennene sine på tvers av felles lidenskaper. Det er fortsatt dette Twitch er bygget på, og det er derfor vi er den ledende livestreamingtjenesten."

Det er fortsatt store navn på Kick, YouTube, Twitch og andre strømmeplattformer, men kanskje vi nå vil se færre store avtaler bli inngått, ettersom det på slutten av eksklusiviteten ser ut til at mange skapere er glade for å dra dit de vet at basen deres er.