Super Mario Party Jamboree - Guide til opplåsbare figurer

Super Mario Party Jamboree Super Mario Party er uten tvil det beste i serien til dags dato, og det sier ikke så rent lite. Partyspillet som lanseres i dag til Nintendo Switch, er et av de mest komplette og morsomme vi noensinne har sett, fullpakket med nye og klassiske ideer, med mange moduser for solo- og samarbeidsspill.

Det bringer også den største listen over karakterer i Mario Party-historien, og selv om ingen spesielle terninger har blitt tildelt hver karakter denne gangen, er alternativene for å representere deg selv og spille sprell i et spill med venner eller fremmede mer enn noen gang. I tillegg kommer Jamboree Buddies (allierte som låses opp gjennom figurminispill når de dukker opp på brettet) og Reactions, som nettopp er måtene å uttrykke seg på med et mangfold av emojier, ansikter og uttalte kommentarer fra alle figurene.

Liste over alle spillbare figurer i Super Mario Party Jamboree

Det er ikke mindre enn 22 figurer på valgskjermen i det største Mario Party, men du kan bare se silhuetten av de to siste fordi de er låst. Her er hele vaktlisten :

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Wario

Waluigi

Yoshi

Toadette

Toad

Rosalina

Donkey Kong

Birdo

Bowser

Goomba

Shy Guy

Koopa Troopa

Monty Mole

Bowser jr.

Bøh

Spike

Pauline

Ninji



Hvor du finner Pauline og Ninji trinn for trinn

Selv om du kanskje tror at du må gå gjennom spillet eller fullføre mange prestasjoner for å få Ninji og Pauline, har Nintendo Cube faktisk funnet en mye enklere og mer original måte å gjøre det på, selv om den kan være litt skjult ved første øyekast.

Når du har spilt Super Mario Party Jamboree et par ganger, har du klatret opp i ballongen fra spillets hovedområde Party Plaza mer enn én gang. Fra ballongen vil du snart bli vist hvordan du bruker kikkerten, som du kan bruke til å ta bilder av detaljer langt unna. Vi anbefaler at du ser deg rundt hver gang du tar en tur i ballongen, ettersom figurer og andre ting dukker opp tilfeldig, og spillet inneholder en rekke samleobjekter med særegne fotografier som gir deg flere prestasjoner og billetter du kan bruke på torget.

Å få øye på Pauline fra ballongen

Men her kommer vi til poenget: Fra ballongen, se på det generelle moduskartet, fokuser blikket på hovedøya, den i Mario Party Mode. Hvis du ser mot øst (til høyre), rett utenfor ørkenområdet der de bygger Western Land-tavlen og før du kommer til Minigama-flaggermusen, ser du en liten øde øy med et palmetre, sammen med to høyere holmer. Under palmetreet, ved siden av en paraply og en hengekøye, hilser Pauline på deg, og ved å trykke på opp-knappen på Joy-Con zoomer du inn kikkerten. Toad bekrefter funnet ditt og "Nå kan du velge Pauline å leke med!"

Å se Ninji fra ballongen

På samme måte, hvis du svinger vestover (til venstre) i stedet for østover, mellom øya i Mario Party-modus og de Joy-Con-formede øyene for bevegelseskontrollmodusene, vil du se to soppformede øyer i det fjerne (selvfølgelig), og på den venstre vil du se en svart figur. Kamuflert som alltid, dette er den andre opplåsbare karakteren. Zoom inn og "Nå kan du velge Ninji å leke med!"

Hvilken er din favorittkarakter i Super Mario Party Jamboree, og hvorfor er det Ninji? Og hva er favorittuttrykkene, -uttrykkene eller -reaksjonene dine fra alle karakterene?