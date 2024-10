Super Mario Party Jamboree - Slik låser du opp de fem sjefsminispillene

HQ

Denne helgen (og helgen etter det, og helgen etter det, og i ferien) tror jeg mange av oss kommer til å møtes for å tilbringe en regnfull fredagskveld hjemme med venner eller familie og spille Mario Party over en pizza. Jamboree er det beste Mario Party, eller et av de beste i hele serien som startet på Nintendo 64 og som nå kommer til Nintendo Switch. Det er spekket med innhold og spillmoduser, inkludert online, men det skjuler også tre veldig spesifikke hemmeligheter: de opplåsbare figurene Ninji og Pauline(lær hvordan du finner dem her), de tre brettene som er under konstruksjon ... og en rekke skjulte eller låste minispill.

La oss fokusere på sistnevnte. Tidlig i Super Mario Party Jamboree -spillet får du tilgang til Minispillbukta, der du finner mange måter å spille minispill på alene, sammen eller på nettet, men uten brett (for å spille på brett finnes Mario Party Mode). For å komme til Minispillbukta kan du enten gå på ballongen fra Party Plaza og vende deg mot øst, eller gå til kartet for generell modus og velge den.

Når du er i Minigame Bay, kan du fra Free Play-modus se et panel med alle tilgjengelige spill. Super Mario Party Jamboree har flest minispill i hele serien, med totalt 112 minispill. Selv om du er veldig tidlig i spillet og bare har spilt ett eneste brett, vil du oppdage at Free Play-modusen viser nesten alle minispillene som er låst opp allerede. Nesten? Ja, nesten. Noen kan være gråtonet og noen kan være svarte, og her er hvordan du får tilgang til begge.

Dette er en annonse:

Slik låser du opp alle de fem minispillene med sjefer

De fem minispillene som faktisk er låst, vises i svart og med et spørsmålstegn på nest siste rad i skjermbildet for "komplett samling". Dette er såkalte boss-minispill fordi de er relatert til de respektive "finalebrettsjefene" i Party-Planner Trek-modus, og kan låses opp på to måter. Nemlig :

Den første måten er ganske enkelt ved å gå videre gjennom Party-Planner Trek. I denne eventyrmodusen for én spiller fullfører du oppgavene på hvert brett som forberedelse til festen. Hvert av spillets fem hovedbrett (dvs. de nye, bortsett fra de to klassiske Nintendo 64-brettene) inneholder oppdrag og oppdrag for opptil 60 ministarer, men ved halvparten av dem åpnes en whirlpool-portal. Fra den portalen dukker det opp en sjef som tar alle ministarene, og hvis du beseirer dem, får du ministjernene dine tilbake og låser også opp det tilsvarende minispillet med sjefen i Free Mode. Disse er litt lengre, for flere spillere, og går i hovedsak ut på å ta dagens skapning.

Slik låser du opp hvert av dem fra Party-Planner Trek :



Goomba Lagoon - Slå Dragoneel Slayers fra når du har 30 eller flere ministjerner.

fra når du har 30 eller flere ministjerner.

Mega Wiggler's Tree Party - Slå Mega Stingby Stompers fra når du har 30 eller flere ministjerner.

fra når du har 30 eller flere ministjerner.

Rainbow Galleria - Slå Mega Rocky Wrench Wreckers når du har 30 eller flere ministjerner

når du har 30 eller flere ministjerner

Roll 'Em Raceway - Slå Boss Sumo Bro Blitzers når du har 30 eller flere ministjerner

når du har 30 eller flere ministjerner

King Bowser's Keep - Slå Bowser Crashers når du har 30 eller flere ministjerner



Dette er en annonse:

Den andre måten, og kanskje det mest praktiske alternativet for de som hopper over solospillet og alltid spiller Mario Party sammen, er å låse opp Boss Rush Mode. Denne modusen åpner en hemmelig hule i Minigame Bay, og inne i den er det et coliseum der du kan ta deg an alle de fem sjefene i en spesiell utfordring. Denne modusen dukker opp i Minigame Bay når du når Diamond Level (nivå 30) i spillets generelle progresjonssystem. Dette gjøres ved å samle prestasjoner, og avhengig av hvordan du liker å spille, kan du stikke innom Datahuset på Party Plaza for å få Toad til å vise deg alle prestasjonene dine og bestemme deg for hvilke du vil gå videre med.

En liten advarsel: Hvis du når nivå 30 fra selve Minigame Bay, må du gå ut og inn igjen for å få sjefsrushet til å dukke opp. Uansett, når du låser opp modusen, vil du allerede se alle de fem sjefsminispillene i hele Free Play-samlingen.

Slik spiller du minispillene i grått

I tillegg til de fem låste minispillene kan du også av og til se minispill som er gråtonet. Hvis du holder musepekeren over dem, ser du navnet på dem, men du kan ikke gå inn i dem. Dette skyldes at den gjeldende spillerkonfigurasjonen ikke støttes av disse spillene. For eksempel: Du spiller to personer (menneskelige spillere) og ønsker å gå inn i det fantastiske Arkanoid tribute, som er et spill for én spiller. Når det er behov for flere figurer, går det bra fordi plassene fylles av CPU-en, men i disse tilfellene vil du se at minispillene er skyggelagt for å indikere at de ikke støttes.