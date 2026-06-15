Superman, « Batman » og Weird Al Yankovic... DC lanserer verdens merkeligste tegneserieserie

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Du hadde nok ikke forventet at en slik crossover skulle bli en realitet, men her er vi. DC Comics har annonsert at to av Justice Leagues største stjerner, nemlig Superman og Batman, skal slå seg sammen med ingen ringere enn parodipop-legenden Weird Al Yankovic.

Tegneserien det er snakk om heter Batman/Superman/Weird Al: World's Weirdest, og det er en historie som sies å være «dimensjonshoppende» og en fortelling der disse tre heltene møter mesteren av det rare og fantastiske, Mr. Mxyzptlk.

Synopsis for historien forklarer følgende: «Den femte dimensjonen rammes av en plage som gjør alt kjedelig og ordinært, men da Mr. Mxyzptlk ber Superman og Batman om hjelp, har den samme plagen rammet Jorden! I stedet for å ringe H for en helt, er det bare én person å ringe: «Weird Al»! Gjør deg klar for en vill engangsutgave der den eneste ene «Weird Al» Yankovic slutter seg til verdens beste team!»

Batman/Superman/Weird Al: World's Weirdest er skrevet av Mark Waid og har illustrasjoner og hovedomslag av Dan Schoening. Det er en 40-siders engangsutgivelse som har premiere 2. september. Du kan se omslaget til den sære tegneserien nedenfor.

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