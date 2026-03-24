Ta til himmelen med Legos Douglas DC-3 PAN AM Airliner

Ikoner-serien er en fascinerende del av Legos bredere katalog, da den inneholder en bred rekke klossede produkter, fra arkitektoniske mesterverk til filmrekvisitter, lekesett til husholdningsartikler, bilmodeller til kjæledyr og så mye mer. Til dette formål har nå et annet interessant sett blitt lagt til Ikoner samling.

Dette er en blokkert versjon av Douglas DC-3 PAN AM Airliner, et av de mest berømte flyene fra flytrafikkens gullalder. Det er en direkte gjengivelse av flyet med to motorer, en detaljert cockpit og passasjerkabin, en midtgang å gå nedover og mange sitteplasser. Det er til og med et stativ til å ramme inn flyet på, samt en samling med fire minifigurer som omfatter en pilot, en purser, en flyvertinne og en flyvertinne, alle i sine respektive PAN AM-uniformer.

Settet består av 1 903 deler og lanseres så snart som 4. april for alle fans (1. april for Lego Insiders), og prisen på settet blir £ 199,99/€ 219,99. Du kan se et glimt av dette elegante settet nedenfor.

Dette er en annonse: