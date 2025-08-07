Tekkens brettspill har nådd 700 % av sitt finansieringsmål

HQ

Tekken: The Board Game's crowdfunding-kampanje har allerede knust målet sitt og vel så det. På bare 35 minutter etter at kampanjen var oppe, ble målet på 50 000 euro nådd. I skrivende stund har den klart å overgå 700 % av dette målet.

For øyeblikket ligger Tekken brettspillfinansieringen på 354 631 euro fra drøyt 2 700 støttespillere. Ikke dårlig, ikke dårlig i det hele tatt. Tekken: The Board Game beskriver seg selv som et asymmetrisk kampspill, der du kontrollerer ikoniske figurer fra serien og kjemper alene, i duell eller i en turnering.

1-8 spillere kan spille spillet, det tar mellom 20 og 60 minutter å fullføre, og det er for spillere fra 13 år og oppover. Grunnspillet kommer med 8 figurer, 8 spillerbrett, 72 kort, 8 hjelpeark og 3 spesialbrikker, i tillegg til 4 etapper. Hvis du kjøper nå, får du også Devil Jin Tournament-utvidelsen og en eksklusiv boks gratis, som hver inneholder en ny figur, ekstra etapper og mer.

