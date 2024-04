Testbygging: Lego McLaren MP4/4 & Ayrton Senna

HQ

Jeg har fått gleden av å testbygge enda en Legobil. Denne gangen ble det en modell etter Formel 1-bilen: McLaren MP4/4. Den er i 1:13 skala, så en del mindre enn ved min forrige testbygging, som du gjerne kan lese HER. Denne bilen er fra 1988, og ble kjørt av Formel 1-legenden Ayrton Senna fra Brasil. Senna er en av de aller største ikonene innen motorsport, men mistet dessverre livet i altfor ung alder. Jeg synes det er fint at Lego kan gi han en hyllest i form av denne Lego-doningen.

Moroa begynner med å bygge føreren selv, som skal få sitt eget podium å stå på. Han er utstyrt med pokal i ene hånda og racing-hjelmen i den andre. Podiumet er et enkelt, men fint lite byggverk med et sitat fra mannen selv: «No matter what your dream is, you have to dedicate yourself entirely to it». Veldig inspirerende ord!

Selve bilbyggingen starter med helt genial bruk av mindre legoklosser som til sammen blir fundament for bilen, pluss selve motoren som utformes av noen veldig lekre sølvglinsende klosser. Dermed må jeg legge flere flate klosser oppå hverandre i ulike farger som toppes med en større hvit legokloss som får Shell-logoen. De mange fargene gjør at det ser veldig stilig ut når alle delene er på plass. Til sammen blir de faktisk til fargene i det brasilianske flagget. Lurt av Lego å bruke de ulike fargene på denne måten. Litt kjipt at disse fargene likevel skal dekkes med hvite brikker som er den dominerende fargen til bilen. Til og med motoren blir dekket til. Dette kan man heldigvis få til syne igjen, for panseret som dekker til kan tas av. Synes det dog er bittelitt knotete å få denne av.

Tradisjonelle Lego-brikker dominerer denne konstruksjonen, men det er noen Lego Technic-brikker her også. Hovedsaklig blir disse brukt til å bygge konstruksjonen rundt hjulene og tilhørende feste. Bruken av Technic-Lego gir også muligheten til smarte funksjoner som at rattet i bilen kan svinge hjulene. Jeg er overrasket over antallet klistremerker som skal settes på her. Ved første øyekast på esken kan de virke som det er ganske mange, men det er faktisk bare rundt halvparten av logoene og reklamen på bilen som er klistremerker, resten er inngravert i selve klossene. Aldri vært stor fan av å sette på masse klistremerker, så dette er et stort pluss i min bok. Stusser over hvorfor ikke bare alt kunne vært inngravert.

Byggingen gikk raskere enn forventet. Rundt 2 timer, tenker jeg. Det har vært en ganske grei prosess med stort sett veldig grei og enkel bygging. Utfordringer har jeg ikke hatt, bortsett fra at jeg på et punkt trodde at en kloss ikke hadde blitt med i esken. Spesifikt var det en flat 2x2-kloss som jeg ikke fant noe sted. Helt på slutten dukket den selvfølgelig opp, festet på bunnen av bilen. Med andre ord må den ha sneket seg under, og blitt festet ved et uhell. Woopsie-daisy, sånt kan skje! Helt til slutt skal bilen få en slags sokkel den skal stå på. Denne bygger jeg raskt og får bilen der den skal være. Kult med bilens egenskaper og fakta på sokkelen!

Sluttresultatet synes jeg ble svært stilig! Jeg er veldig fornøyd med bilen, og har ikke veldig mye jeg vil kritisere den for. En ørliten ting er kanskje at sidene på bilen løsner litt for lett. Bilen er sikret veldig godt fra å knekke eller falle helt sammen, men den burde kanskje vært sterkere på sidene. Jeg har uansett kost meg masse og nå har jeg virkelig fått smaken på dette med Lego-bygging i voksen alder. Interessen har blitt gjenoppvekket! Kan helt klart anbefale denne til de som ønsker en Formel 1-bil som kan få pryde peishylla!