The Division 2 har nådd en ny rekord for samtidige spill på Steam

Forandringens vinder blåser hos Ubisoft, der flere prosjekter har blitt påvirket den siste tiden, og mange mener at selskapet har vært dårlige til å forstå hva spillerne egentlig vil ha. Men tegnene har vært der, for eksempel i The Division 2 fra 2019, som fortsatt spilles jevnlig selv om Ubisoft ikke har gitt ut en skikkelig oppfølger.

Likevel har det blitt kontinuerlig oppdatert, og nå har feiringen av seriens tiårsjubileum startet med nytt innhold, noe som har fått spillere til å strømme til i så stort antall at det slo sin egen spillerrekord på Steam i helgen. I løpet av helgen som gikk, var det på det meste 27 482 samtidige spillere innlogget, noe som er mer enn det noensinne har hatt før - noe som må anses som svært imponerende for en syv år gammel tittel.

Vi vet at Massive Entertainment jobber med The Division 3, men utviklingen ser ut til å ha vært problematisk, og tidligere i år forlot seriens medskaper Julian Gerighty både Ubisoft og serien for å jobbe med Battlefield i stedet. Forhåpentligvis vil de imponerende tallene for del to få Ubisoft til å innse at dette er en serie det er verdt å investere i, for vi er vel ikke de eneste som gjerne vil tilbake til seriens dystopiske USA for mer plyndringsjakt?