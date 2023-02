The Last of Us: Part II-skuespiller får fortsatt drapstrusler

HQ

SPOILERADVARSEL: Denne artikkelen inneholder spoilere fra The Last of Us: Part II første par timer, så stopp her hvis du ikke vil vite om et av spillets grunnleggende historie!

HBO og PlayStation Productions' The Last of Us-show går fortsatt ekstremt sterkt, og det er fortsatt fire episoder igjen av den første sesongen. Denne suksessen har åpenbart ført til en haug med positive reaksjoner, men det har også gjenopptent visse folks sinne, og jeg snakker ikke om ting i episode 3.

For Jocelyn Mettler, ansiktsmodellen for Abby i The Last of Us: Part II, har delt et eksempel på de mange drapstruslene og forbløffende ekle meldingene hun fortsatt får på grunn av sitt engasjement i det kontroversielle mesterverket

Igjen, dette er kvinnen som bare tillot Naughty Dog å bruke ansiktet hennes på Joels morder, og hadde ikke noe å gjøre med historien eller noe sånt ...

Ikke overraskende, dessverre, for Laura Bailey, som faktisk spiller Abby i spillet, opplevde, og sannsynligvis fortsatt gjør, det samme ukene og månedene etter lanseringen. Unødvendig å si, jeg håper skuespilleren de får til å spille Abby i showets andre sesong blir advart om dette, fordi vi alle vet disse ... la oss slå oss til ro med "uvennlige menneskene" vil behandle den personen på samme måte med mindre Neil Druckmann og Craig Mazin gjør noen veldig overraskende endringer.