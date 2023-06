The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Guide for spesielle hester

HQ

Fra den legendariske hoppen Epona i Ocarina of Time til, fremfor alt, Breath of the Wild, har hestene som Link har brukt for å krysse Hyrules landområder, nesten vært medspillere i eventyrene hans, og det enestående The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom står ikke tilbake for denne kjærligheten til hester. Faktisk vil vi si at det er enda flere spektakulære hester (magiske, til og med prangende), og Malanya, hestenes guddom, er også mer involvert.

Før jeg forteller deg hvor de sjeldne hestene er, må du huske på et par ting. For det første har stallene endret seg en del (noen er stengt eller har til og med blitt hovedkvarter for en annen virksomhet). Hester har også en ekstra egenskap i Tears of the Kingdom: trekkraft, som åpenbart brukes til å trekke vogner ... eller stort sett alt du kan tenke deg. Hvis du vil lære mer om hester, kan du alltids hente en seng hos Malanya i en fungerende stall: Hun vil avsløre noen av de mest nyttige hemmelighetene for de beste ridderne.

Slik får du tak i Zeldas trofaste gullhest

Kanskje den mest spektakulære nyheten i spillet er dette eksemplaret som tilhører prinsessen med en skinnende gylden manke (det ser nesten ut som en vogn) og ganske balansert statistikk. Hvis du leter etter den gylne hesten, er det ganske enkelt å finne den, så lenge du ikke kommer for nær den omkringliggende Glacial Griock. Fra steppestallen, som du sannsynligvis allerede har funnet ved å gå til Orni-landsbyen først, reiser du opp gjennom sentrum av den nordlige Tabanta-steppen. Før du kommer til demonkongens geoglyf, vil du se en gruppe hester der Zeldas trofaste gullhest skiller seg tydelig ut.

Du trenger omtrent to fulle utholdenhetshjul for å temme dette eksemplaret, og hvis du mangler det, kan du alltids lage mat eller eliksirer. Når du har temmet ham, kan du prøve å levere ham tilbake til Harloa i stallen, som vil overlate ham i din varetekt sammen med det kongelige hodelaget, den kongelige salen og en oppkvikkende eliksir for innsatsen. Du kan nå registrere ham i stallen (vi kalte ham Goldie).

Slik får du tak i den store hvite hesten

Husker du kjempehesten i BotW som ble funnet sør for Plateau of Dawn? Vel, her er den største hesten i spillet en albinoversjon av den og en hyllest til Malanya og hennes opprinnelige fefontene. Først får du høre at den bor i nærheten av Farones stall, og deretter får du vite, enten fra en forbipasserende eller fra Malanya selv i meldingen hun gir deg i drømmene dine, at du vanligvis ser den på den andre siden av Lake of the Equids, i den sørlige enden av kartet fra stallen.

Den er selvsagt mye mer sta og gir deg et skikkelig spark hvis du prøver å ri på den bakfra. Den er like stor som sin forgjenger og krever igjen en del utholdenhet. Men det går bra hvis du allerede har mestersverdet, eller hvis du har laget litt kraftig mat.

Du kan registrere ham i en hvilken som helst stall (vi har selvfølgelig gitt ham navnet Santiago), men du kan ikke bytte sadel eller hodelag fordi de ikke finnes i hans størrelse. Du kan heller ikke forbedre egenskapene hans, men de er allerede bestialske som standard.

"Jeg mistenker også at han ikke vil like å få håret kjemmet eller farget."

Selvfølgelig liker han epler like godt som alle andre hestesønner.

Slik får du en beinete hest

Du har allerede støtt på flere av dem hvis du har vært dypt nede i Hyrules undergrunn, men på Hyrule-sletten har du igjen sett et par skjeletthester. I stallen på sletten forteller Tonfar at det er hans høyeste ønske å få vite om dem. Han dukker opp hver kveld i parken Sanidin, den med hestestatuen.

Kommer du nærmere, vil du se at den er veldig lett å fange og deretter ganske føyelig, men i stallen er de ikke så glade når du tar med deg et monster inn....

"Beklager, men vi ønsker ikke å ta oss av den fæle skapningen."

Og vi hadde tenkt å kalle ham Boney-M... uansett, saken er at Tonfar holder seg rolig fordi "han har mange venner på et veldig dypt og mørkt sted", og faktisk ber han deg i et annet oppdrag om å ri på en hjort eller en bjørn. Selvfølgelig, klokken 5:00 om morgenen, med den første solstrålen, vil det være aske. Så dessverre kan du ikke beholde en skjeletthest lenge.

Slik får du tak i fjellets herre

Et av de mest mystiske vesenene i Breath of the Wild bor fortsatt i Satoly-fjellet, og denne gangen kan du treffe ham hvis du drar til den lille avkroken hans og ofrer frukt til idolet. Han er så snill at han lyser opp en rekke spesielle huler med sitt guddommelige lys, men kan du temme ham? Vi overlater det mysteriet til deg, men uansett hvor du ser en lystig blomst, må du legge ned et eple.

Hvordan få tak i gode hester

Du vet at de beste eksemplarene vanligvis er ensfargede, og Malanya i drømmene dine nøler ikke med å gi deg en anelse om hvor du kan finne dem via telegram. Du vil for eksempel se fullblodshester i..:



Hyrule-åsene, Tordenplatået...



Farone-engen, Azosa-fjellkjeden...



Hvordan forbedre hestens egenskaper

Selv om du kan finne formidable eksemplarer i verden, er det i Zelda: TOTK også mulig å forbedre egenskapene til hestene dine hvis du besøker Malanyas fontene i Akkala. For å gjøre dette må du betale henne med stadig mer komplekse og spesifikke måltider. Gjennom dette vil hun la deg øke (bortsett fra i noen spesielle tilfeller, for eksempel den store hvite hesten, som "sier at han vil forbli som den er") følgende attributter:



Styrke



Hurtighet



Motstandskraft



Trekkraft



Stabilt program for lojalitetspoeng: laugspoengkort

En annen nyhet i Tears of the Kingdom er at hvert besøk eller hver handling i postene belønnes med et poeng på lojalitetskortet ditt, som igjen kan løses inn mot premier ved siden av disken.

Utmerkelser for rytterlaugspoeng