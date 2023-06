The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Guide til de store feene

HQ

Det ville ikke vært et flott Zelda-spill uten de store feene, og enda mindre når vi besøker det samme landet Hyrule noen år senere. I det storslåtte Tears of the Kingdom er de kjære, store og elskelige Great Fairies tilbake, men du finner ikke fefontene deres der du pleide å besøke dem i The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Så hvor er de? Bli med på reisen for å finne dem i spillets mest musikalske oppdrag...

Zelda: Tears of the Kingdom-guide: Alle Den store feens fontener og hvordan du får dem ut av kokongene deres

De store feene i Tears of the Kingdom er veldig lette å få øye på på avstand fra Hyrule-himmelen, spesielt hvis du letter fra himmeløyene, fordi kokongene deres avgir en veldig karakteristisk fargerik røyk. Du vil snart se at de har flyttet til nye steder, og selv om de fortsatt er svært lunefulle, er de denne gangen ikke ute etter rupier, men etter å tilfredsstille sin egen musikksmak.

De fire store feene gjemmer seg i kokongene sine og venter på å høre favorittinstrumentet sitt spilt av medlemmer av den omreisende musikertruppen The Troubadours, ledet av maestro Batulio. Den andre feen, Malanya, går sin egen vei, men hun får en helt spesiell plass denne gangen. Slik kan du fullføre dette fine musikalske sideoppdraget:

1. Hvor er den store feen Muarenn, og hvordan får du henne ut av kokongen?

Muarenns kokong vil sannsynligvis være den første du støter på fordi spillet "inviterer" deg til å starte fra Orni-landsbyen, og derfor vil du passere mellom Tabanta og Hebra. Kokongen hennes ligger nord for Orosium-helligdommen, mellom de nordlige og sørlige Tabanta-steppene, ved siden av steppeposten. Pass på, en istidsgriock venter på deg rett foran den.

Fra sin lukkede kokong snakker den store feen til deg og aktiverer sideoppdraget. Serenade for Muarenn, der hun forteller deg at hun vil høre Trompatts horn fra trubadurene. På forespørsel forteller de deg at de har hørt noe som ligner på et horn forbi den store Tabanta-broen. Hvis du rir sørover langs kløften, vil du høre hornet spille Lon-Lon Ranch-sangen før du når broen og finner den falne musikeren i et synkehull mellom Ghissa- og Droalna-åsene.

Trompatt har et eget sideoppdrag, The Dramatic Escape of the Instrumentalist, der du må få ham ut av knipa. Inne i synkehullet er det opp til deg å reparere vognen hans og klare deg med de tilgjengelige Zonai-innretningene (eller de få du har på deg) for å få ham opp fra bakken og ut av hullet. Når den er klar, ber du ham stige på (det er sannsynlig at du ikke får det sikreste kjøretøyet). Bruk Zonai-energikuler hvis den ikke holder batteriet, og når den er reddet, vil Trompatt belønne deg med energihonning for hjelpen din.

Når du er tilbake ved steppeposten, ser du at vognen må ha tak slik at snøen ikke ødelegger for trubadurene på vei til Muarenns kokong, så pass på at det ikke er noen hull. Når Muarenn kommer ut av kokongen og du hører den vakre forestillingen, får du en sølvrupe. De følgende feene, bortsett fra Malanya, følger en lignende struktur i oppdragene sine:

2. Hvor er den store Satten-feen, og hvordan får du henne ut av kokongen?

Sattens kokong ligger på Hyrule Knights' Training Ground, litt nordøst for det flytende Hyrule Castle, nær Forest Inn. Den store feen hadde gjemt seg i den etter at en kvinne som kalte seg Zelda skremte henne.

Journalistkollegaen din, Orni Penn, fra avisen "Lucky Clover Gazette", gir deg et sideoppdrag, Serenade for den store feen, der du må spille musikken til yndlingsinstrumentet hennes for å få henne til å komme ut av kokongen, og i dette tilfellet trenger du Vionelasfiolin.

For å ta selskapet ved denne anledningen vil det være opp til deg å ordne traveren for transport av musikere og instrumenter. Din tjeneste vil gjenspeiles i bladet, og du vil få stoffet i bladet i gave.

3. Hvor er den store feen Seddha, og hvordan får man henne ut av kokongen?

Kokongen til den yngste søsteren av de store feene ligger nær en stolpe i den vestlige delen av Necluda, ved foten av tvillingtoppene i øst.

Ved å aktivere det sekundære oppdraget Serenade for Seddha får du vite at den store feen ønsker å høre Perkuss' tromme. Perkuss' trommer skal visstnok ha blitt hørt i nærheten av landsbyen Kakariko, rundt en sving på vei ut av fjellkjeden Bonooru. Du vil høre den og finne ham nær svingen av Ciela-sjøen, under en stein.

Perkuss vil ha tre porsjoner krafthonning, og i sideoppdraget Sweet as Honey foreslår han at du finner dem i nærheten av "et hull" i Kakariko, men det er lett å finne dem overalt, og du har sannsynligvis allerede en fra trompetisten (som du kan bruke med sensoren hvis du allerede har den til å finne flere).

Når du kommer tilbake til Twin Peaks-posten ved elven, ser du at det er på tide å krysse den med hele kompaniet, så gjør vognen om til en motorflåte og skrem troppen til døde underveis.

4. Hvor er den store feen Laniah, og hvordan får du henne ut av kokongen?

Laniah er eldre enn søsteren Seddah, men yngre enn den andre søsteren Satten. Kokongen hennes ligger i nærheten av Plains Post, under Manhala Bridge, på østbredden av Celestial River som grenser til Gerudo i vest.

I oppdraget Serenade for Laniah vet du at den store feen ønsker å høre den behagelige lyden av fløyte fra fløytisten Flauryn, som er knyttet til Haite, Yanaes søster, og de blir ofte sett ved Farone Post i sørøst.

Reiser du dit, vil Zoeh fortelle deg at hun har hørt fløyten gjennom noen trær i nord og et merkelig dyr i en skog i øst. Trærne er festet til stolpen, og Flauryn sitter på en gren. Når du starter sideoppdraget The Piper's Wish, får du høre om brannen i blomsteråkeren som han uforvarende startet fordi hans elskede Haite ville se et glødende tre. Få tak i 10 snikende ildfluer, så gir han henne den dyrebare gaven uten å drepe trær. Du kan dra til skogen i nord om natten for å jakte på insekter.

Når turtelduene er gjenforent, oppfordres Flauryn til å vende tilbake med bandet, og du kan dra tilbake til Plains Post. Der spiller allerede trubadurene for fullt! Nå gjenstår det bare å bygge om vognen til en knotete buggie for å klatre opp til kokongen og glede Laniah med den fine konserten.

Ekstra: Hvor finner du den store guden Malanya, og hvordan får du henne ut av kokongen?

Den store hesteguden Malanya, som er ny i BotW og mye mer "skummel" enn sine slektninger, er selvfølgelig også tilbake i Tears of the Kingdom, og nå med nye evner, som så mange andre ting i spillet. I likhet med de fire store feene har Malanya flyttet til et annet sted, og du vil ikke lenger finne henne ved hestesjøen (der en annen hesteoverraskelse venter på deg), men du vil være mye mer i kontakt med henne, og i tillegg tilbyr hun en fantastisk tjeneste.

Først og fremst, før du finner Malanya-kokongen, vil du vite om den når du bestemmer deg for å hvile på et hvilket som helst vertshus i en Malanya-seng i stedet for en vanlig barneseng. Som du får vite av vertshusets regenter, har denne overnattingen den bonusen at du får et Malanya-orakel i drømmene dine. Det forteller deg blant annet hvor du kan finne henne og hvor du kan finne gode eksemplarer av hester, bortsett fra de spesielle hestene i spillet.

Hestefeen venter på deg ved siden av Akkala-posten i nordøst. Følg stien etter posten i Akkala øst, så kommer du til Roux-sjøen nord for posten. I stedet for å gi henne musikk, erobrer Malanya som ganger magen, spesielt ved å gi henne en livlig gulrot.

Når hun kommer ut av kokongen, avslører hun at hun, i tillegg til å bringe tilbake hester som har forlatt denne verdenen (hun gjenopplivet allerede de falne hestene dine i BotW), kan forbedre egenskapene deres. Men hvis du ønsker å bruke kreftene hennes, må du kompensere henne med mat.

"Det er tross alt en grunn til ordtaket. Man tar aldri hånd om hestesaker på tom mage."

Ved å betale for ferdiglagde retter kan du altså forbedre attributtene styrke, hurtighet, utholdenhet og skytekraft. Den ber deg for eksempel om måltider som variert fjellsauté, grillede grønnsaker eller aromatisk urtesauté.