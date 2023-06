The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Minner Guide

HQ

Hvis du allerede spiller det overveldende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Du har kanskje lagt merke til at fortellingsmetoden er veldig lik den i The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Det vil si at Link samler minner fra en annen tid for å fullføre puslespillet i historien til dette nye eventyret.

Helt siden du først kom ned fra Sky Isles, eller til og med i trailerne, har du lagt merke til de store merkene som har dukket opp over hele Hyrule-overflaten. De er knyttet til deler av historien, og hvis du allerede har fått noen av dem, vet du hva de er. Her følger en guide som hjelper deg med å finne dem alle. Hvis du fremdeles ikke vet hva vi snakker om, kan du komme tilbake hit når du har funnet den første. Denne artikkelen vil også inneholde noen veldig lette spoilere. Du har blitt advart.

Zelda: Tears of the Kingdom - Hvor er alle dragetårene?

Minnene i spillet (du kan spille dem om igjen i Travelogue-menyen ved å trykke på "-") som utgjør historien i Tears of the Kingdom, er hovedsakelig de "tårene fra kongeriket" som gir spillet sin tittel, spesifikt kalt Dragon Tears av Impa og forskerne. Når det gjelder de merkene som ligner de mytiske kornsirklene (for eksempel i filmen Signs) eller Nazca-linjene, kalles de her treffende nok geoglyfer og er den gamle sjeikens besettelse denne gangen.

Forresten, hvis du vil vite mer om alt dette og få noen visuelle ledetråder i selve spillet, vil møtene med Impa ta deg til det glemte tempelet i enden av Tanagar Canyon (ikke vær redd, det er ikke infisert av voktere eller andre tøffe fiender). Men hvis du bare er ute etter historien og ønsker å få tak i den så raskt som mulig, finner du her en guide til alle minnene/sekvensene i spillet og hvordan du låser dem opp.

Totalt er det 12 dragetårer og 18 minner i spillet.

Her vil vi fortelle deg hvordan du får tak i alle minnene i eventyret, men vi vil ikke gi deg noen spoilere om hva de avslører.

Minne 01: Mestersverdets makt

For å få det første minnet i kronologisk rekkefølge bør du allerede ha spilt i noen timer, for det skjer i selskap med det store Deku-treet, som er, la oss si, indisponert når du først møter ham. Først må du derfor være i stand til å snakke med ham, men det er en del av et eget oppdrag. Denne scenen utspiller seg mellom Breath of the Wild og Tears of the Kingdom og har logisk nok å gjøre med Mestersverdets viktige rolle i begge eventyrene. Kort sagt, hvis du virkelig ønsker å gjøre dette først, bør du være forberedt, for oppdraget med å befri Deku-treet fra mageproblemene kan være litt av en utfordring.

Minne 02: Oppvåkningen

Det første minnet som dukker opp i dette spillet i kronologisk rekkefølge, er nummer 02 på Purah Pad, fordi det er scenen du aktiverer så snart du starter gjennomspillingen. Det er faktisk det første du så av Tears of the Kingdom, allerede med de eldre trailerne. Du vet hvem den mumien er...

Det er ingen spesielle trinn for denne. Det er bare å starte spillet.

Minne 03: Fortapt - Dragens tåre 1

Geoglyfen i form av Rauru er den mest åpenbare fordi den befinner seg på gresset på den nordlige Hyrule-sletten, mellom slottet og Nohmy-sumpen. Det er umulig å gå glipp av den når du flyr rundt på kartet for første gang. Det er også lett å se dråpen på zonaiens hode. Selve oppdraget leder deg hit for å undersøke denne første geoglyfen fra fugleperspektiv fra en luftballong sammen med Impa, men husk at du kanskje ikke har paraglideren ennå! Sørg for å få tak i den før du drar opp i høyden, slik at du kan sikre en trygg nedstigning. Det kan du gjøre ved å fullføre de første trinnene i oppdraget Crisis at Hyrule Castle.

Minne 04: En ukjent verden - Dragens tåre 2

Ettersom oppdraget inviterer deg til å starte i Orni-landsbyen, er dette sannsynligvis også den andre geoglyfen du kommer over, i form av et tempel. Det ligger på Tabanta Hill, mellom Tanagar Canyon og Orlim Lagoon. På tegningen ser du dråpen over inngangsbuen til tempelet.

Minne 05: Minerus råd - Dragens tåre 3

Geoglyfen i form av Nintendo Switch eller Purah Pad ligger også ganske sentralt, men avhengig av rekkefølgen på oppdragene dine kan du finne den mye senere. På kartet er den mellom Beele Meadow og Beele Valley, eller mer generelt halvveis mellom Hyrule Castle og Zora Region. Dråpen befinner seg midt på skjermen og er godt synlig.

Minne 06: Gerudo-angrepet - Dragens tåre 4

Fortsatt midt på kartet, men denne gangen sørvest på sletten, ved siden av Samare-platået, ligger geoglyfen i form av Moldora, og tåren er på den fortsatt buede halen. Du finner den lett fra Riverside Stable: I Batol-lagunen, i den øvre delen av tegningen i en liten sirkulær skog.

Minne 07: Falsk lojalitet - Dragens tåre 5

Geoglyfen som er viet Ganondorf, befinner seg naturligvis ved inngangen til Gerudo, på den indre veggen av klippen med utsikt over ørkenen, under Zaffir-platået. Selv om den er veldig vertikal, finner du tåren i hjertet av tegningen, på snøen.

Minne 08: Zelda og Sonia - Dragetåre 6

Denne geoglyfen som er dedikert til Sonia, ligger noe lenger nord enn den forrige, langt mot vest i en rett linje fra vaktfortet på Ilumen-platået i Hyrule-åsene. Tåredråpen ses i høyre kant av monarkens hårtegning.

Minne 09: Sonias tragedie - Dragens tåre 7

Hvor gjennomtenkt er ikke denne geoglyfen? Den er formet som en gerudo-dolk og ser veldig fin ut over den eneste geografiske formasjonen i hele Hyrule som har samme form: Bressia-halvøya, i det sørøstlige hjørnet av kartet, øst for landsbyen Onaona. Tåredråpen ses i den ene enden av våpenbeskyttelsen, over håndtaket.

Memory 10: Demonkongens fødsel - Dragens tåre 8

Wow (unnskyld). Dette mektige minnet er også lett å finne, spesielt hvis du har vært på jakt etter Zeldas gylne hest. Det er på toppen av den snødekte Nord-Tabanta-steppen, det er gigantisk og formet som en.... vel, som en demon. Riften er i venstre kant av tegningen.

Minne 11: Demonkongens hær

Dette minnet har ingen geoglyf og aktiveres ved å gå videre i selve historien, selvsagt når du har kommet langt nok til å se den fantastiske scenen om hva Ganondorf er i stand til etter å ha fått tak i den hemmelige steinen i det forrige minnet. Du får se den ved å dra til Hyrule Castle og følge hovedoppdraget etter å ha fullført de fire templene som er knyttet til de fire svøpene.

Minne 12: De vises ed - Dragens tåre 9

Denne geoglyfen, som logisk nok er formet som en magatama eller hemmelig stein, befinner seg i den østlige enden av kartet, på Talu-platået, med utsikt mot Lanayruhavet. Hvis du ser på magatamaen som en "9", befinner tåren seg på den nedre høyre kurven.

Minne 13: Monarkens plikt - Dragens tåre 10

Denne geoglyfen er også veldig tydelig, og kanskje finner du den veldig tidlig, for den skinner på en vegg i Hylia-sjøen. Hvis du ser på tegningen, kan du lett se tåren i blomsten øverst til venstre, men pass deg for den flammende Gleeok som vokter broen!

Minne 14

Minne 15: Sverdet fra en annen tid - Dragens tåre 11

Denne geoglyfen i form av Mestersverdet kan sees liggende horisontalt mellom Oumbras ruiner og Eldin Range, og tåren er en av de enkleste fordi den befinner seg i den ene enden av det onde ødeleggersverdet, nesten på spissen av bladet. Tips: Hvis du ikke flyr rundt og utforsker undergrunnen, kan du klatre direkte til geoglyfen nedenfra ved å bruke Ascend på en søyle.

Minne 16

Minne 17: Dragens tårer - Dragens tåre 12

Den store historiehendelsen som vi ikke vil røpe her, avsløres i all sin prakt med denne bonuståren. For å låse den opp må du ha funnet de elleve foregående. Denne vil da falle ned på et veldig gjenkjennelig sted: Spiralhalvøya, den med den spiralformede halen, i Akkala. Kanskje du til og med kan teleportere deg direkte til Gemimiq-helligdommen for å finne den tristeste tåren noen meter unna.

Minne 18: Zeldas ønske

Nok et minne du får uten en geoglyf, og som avanserer naturlig i historien. Dette siste minnet i tidslinjen er det som ligger nærmest din nåværende tid når demonkongen er forvist til fortiden, og du vil se at det henger sammen med det som skjer i Tidens tempel i begynnelsen av spillet. Du vil komme tilbake når du får det tilbake på sitt dedikerte oppdrag.