The Naked Gun avslører popkornbøtte inspirert av originalfilmen

Etter avsløringen av traileren til The Naked Gun reboot, ser det ut til at Liam Neesons versjon av komedien vil være like absurd og frekk som den originale filmen med Leslie Nielsen i hovedrollen. Den nye filmen hyller forgjengeren på mer enn én måte, blant annet med en ny popcornbøtte inspirert av en vits i originalen.

Regals nye popcornbøtte er formet som en bever i plast. En referanse til en vits i originalen fra 1988 der Leslie Nielsens Frank Drebbin følger etter en kvinne opp en trapp til et loft, hvor han kommenterer "fin bever".

Som svar gir kvinnen ham en utstoppet bever. Replikken er til og med markert i popcornbøtta. For de av dere som ikke skjønner det, tenk på det som en fin referanse til verdens nest største gnager.

The Naked Gun kommer på kino 1. august.

