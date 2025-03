The Peaky Blinders kommer til World of Tanks

HQ

World of Tanks Wargaming har blitt kjent som litt av en yngleplass for sprø og ville samarbeid. Enten det er Vikings, Dune: Part Two, eller til og med de forskjellige actionfilmstjernene som pleier å overskride julefeiringen, det er massevis av rare crossovers som kommer til dette spillet. Den neste vil se Birminghams mest beryktede gjeng bli med i kampen, som en del av et begrenset kamppass som løper fra 20. mars til 31. mars.

Det vil introdusere de ledende medlemmene av Peaky Blinders 'Shelby-familien som besetningsmedlemmer, samtidig som det også tilbyr en spesiell "Tommy" -stil Tier IX Premium Fransk medium tank kjent som Char Murat. Det vil også være spesielle dekaler og inskripsjoner tilgjengelig som gjenspeiler dramaserien, og når det gjelder Shelby-medlemmene du kan legge til i mannskapet ditt, i tillegg til Tommy, Arthur og John, vil Ada og Michael bli tilbudt gjennom en ekstra spesiell pakke.

Med Peaky Blinders -samarbeidet som kommer opp, må du huske å sjekke ut crossoverens trailer nedenfor.