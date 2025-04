The White Lotus Sesong 3-finalen er den lengste episoden i serien

HQ

The White Lotus har alltid vært en serie som lokker deg inn med vakre bilder av utrolige steder, for så å avsløre de skumle forholdene som foregår på hotellet. Sesong 3 har kanskje brukt litt lengre tid enn de to andre på å komme i gang, men den prøver å gjøre opp for det med en lang finale.

Som per Deadline, The White Lotus Sesong 3s finale vil løpe på hele 90 minutter. Det er omtrent like langt som en spillefilm, og det blir den lengste episoden i serien så langt. Med alle hovedrolleinnehaverne som fortsatt trenger sine historier for å bli pakket inn, kan vi forestille oss at det er mye å dekke.

The White Lotus Sesong 2-finalen var også lang, 78 minutter, og vi så en annen prestisje-tv-serie ha en lengre finale i Severance sesong 2 for et par uker siden. Noen fans vil være glade for mer White Lotus, men andre kan bekymre seg for presedensen dette setter for altfor lange TV-finaler.

