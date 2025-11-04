TikTok kunngjør tidenes første USA-baserte prisutdeling

HQ

En uke før jul reiser mange av de største TikTok -skaperne og -påvirkerne til USA for å delta på det første TikTok Awards som noensinne har blitt arrangert i landet. Showet finner sted 19. desember kl. 14.00 GMT/3.00 CET, og vil samle dine favorittskapere og influencere til et show som vil dele ut priser for Creator of the Year og Video of the Year, og mer.

Arrangementet vil finne sted på Hollywood Palladium i Los Angeles, og som forventet vil det bli streamet live på TikTok. De fleste av de nominerte er skapere, og de er inndelt i kategorier som passer til plattformen, blant annet Okay Slay Award, Immediately Added to Cart Award og CapCut Creator of the Year.

Det skal sies at dette ikke blir den første TikTok Awards noensinne, ettersom Storbritannia og Irland for eksempel får sitt eget show så snart som neste uke, når noen av de største navnene reiser til London for å bli feiret også.

Gleder du deg til Tiktok Awards?

Dette er en annonse: