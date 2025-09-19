Titan Comics utgir en ny dyster og mørk tegneserieserie som utspiller seg i Dark Souls verden

HQ

Med tanke på at FromSoftware ikke ser ut til å være særlig interessert i å utvide Dark Souls -serien med et nytt videospill med det første, må alle som ønsker å utforske denne verdenen videre, lete andre steder. Heldigvis har Titan Comics kanskje løsningen.

En ny serie har blitt kunngjort kalt Dark Souls: Mother of Mourning, med dette er en dyster, mørk fortelling som tar sikte på å bygge videre på historien fra den berømte action-RPG-serien. Sammendraget for denne kjøringen forklarer :

"Håp er en flyktig følelse for Knights of Mourning. Men ridderordenen er villig til å satse alt på sin siste sjanse til frelse.

"På jakt etter en helt som kan tenne flammen på nytt, vender ridderne seg til Liljenes mor, en sjelløs, mumifisert helgen med legender om sin evne til å gjenopprette balansen i verden.

Dette er en annonse:

"Ridderne tror at hennes tapte sjel vil vekke henne til live igjen og gi dem den etterlengtede mesteren som kan lede dem til trøst. Men galskapen truer i alle riddernes sinn, og dette etterlengtede målet er kanskje ikke det det en gang så ut til å være ..."

Det første nummeret i serien debuterer så snart som 3. desember, og du kan sikre deg et eksemplar hos forhandlere som Forbidden Planet. Serien er skrevet av George Mann og illustrert av Maan House.

Dette er en annonse: