Titus vender tilbake til rollen som kaptein i 2. kompani i den nye 500 Worlds-kampanjen for Warhammer 40,000

Demetrian Titus vender tilbake til skjermene våre nok en gang. Men i stedet for å dukke opp i det kommende Warhammer 40,000: Space Marine III eller en DLC til Space Marine II, vender Titus tilbake i Warhammer 40,000-krigsspillet som en del av en ny narrativ utvidelse kalt 500 Worlds.

I filmen du kan se nedenfor, får Titus i oppgave av Primarch Roboute Guilliman å gjenopprette de 500 verdenene i Ultramar tilbake i Imperiets hender. Dette er en ganske umulig oppgave, selv ifølge Titus selv, men det hindrer ham ikke i å spenne på seg en fin pelskappe og dra ut med bolter og kjedesverd.

Den første delen av 500 Worlds-utvidelsen heter Titus, og vil se ham møte den nye Necron-lederen Nekrosor Ammentar, som i utgangspunktet er nede for å drepe alt liv. Stilig. Han får sin egen miniatyr, og Titus får en oppfrisket modell sammen med en liten skvadron av sine egne, inkludert Space Marines fra Space Marine II og Secret Level, samt en kvartett vanlige mennesker som hver spiller en uvurderlig rolle i styringen av Ultramar og dets planeter.

