Tom Holland svarer på ryktene om James Bond-rollen mens han lager stekt kylling

HQ

Det har allerede vært et travelt år for Tom Holland, ettersom den britiske skuespilleren har kommet fra innspillingen av The Odyssey med Christopher Nolan for i stedet å hoppe rett inn i arbeidet med Spider-Man: Brand New Day, der vi nylig så hans nye Spidey-drakt bli avslørt. Dette betyr at kinoen neste år delvis vil bli dominert av Holland (og hans partner Zendaya, som er med i Dune: Part 3, Spider-Man, The Odyssey, og Shrek 5).

Men til tross for at han allerede har vært med i noen storfilmer, vil Holland også bli den neste James Bond? Ryktene har hevdet at han er en av favorittene til å ta over 007-rollen, men det er ikke noe Holland vil gi mye for i øyeblikket.

I en samtale med Gordon Ramsey i en YouTube-video der kokken og skuespilleren sammen lager et krydret, stekt kyllingsmørbrød, ble Holland spurt om Bond-ryktene, og han svarte :

"Hør her, det er spekulasjoner for øyeblikket. Vi holder det på et minimum for nå. Vi kommer dit en dag." Han fortsetter: "For alle unge britiske skuespillere er det høydepunktet i vår bransje. Jeg anser meg allerede for å være verdens heldigste gutt. Jeg kunne aldri ha drømt om å få den karrieren jeg har hatt."

Det er i hvert fall å holde døren åpen for rollen, noe verken Henry Golding eller Taron Egerton gjorde...