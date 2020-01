Tommys mest etterlengtede spill 2020

Det er fremdeles tidlig i årets første måned, men vi har et aldri så lite knippe med informasjon om spill som sikter på å dukke opp før vi må kjøpe en ny årskalender. Både Eirik og Ingar har allerede bidratt med sine lister som dere kan lese så mye dere orker. Her er derimot de jeg sikler mest etter per i dag:

Bravely Default II

Av det som foreløpig er annonsert og bekreftet for slipp i år, er Bravely Default II soleklart det største spillet i min bok. Jeg synes at det er en smule sært å kalle det tredje spillet i serien for nummer to, men antar at Team Asano har en tanke bak.

For meg har Final Fantasy-serien dødd for lenge siden etter at den har tatt en retning som ikke tiltaler meg spesielt mye. Derimot har Bravely Default-spillene klart å plukke opp fakkelen og gi ny glød. For meg er Bravely Default, Final Fantasy slik det skal være.

De har tatt jobbsystemet fra Final Fantasy V og gjort det til sitt eget. Dette, sammen med en historie full av merkelige snirkler og spiraler gjør dette til et eventyr jeg ikke vil gå glipp av.

Revo står atter en gang for musikken, og det levnes liten tvil om at dette er et spill som kommer til å gå rett hjem på musikkfronten. Er Bravely Default II noe som er i nærheten av de to forrige, blir også 2020 et fint år.

Axiom Verge 2

Selveste Thomas Happ kunne glede oss med at han har brukt de siste fire årene på å lage en oppfølger til eminente Axiom Verge. Énmannsprosjektet som virkelig imponerte med kult design, utfordringer og strøken musikk.

Spillet er med helt nye figurer og områder, og det er lovnader om et metroidvania som skal levere på samme nivå som det første.

Sent 2020, er den foreløpige beskjeden. Da kjenner jeg i hvert fall én som skal sitte klar med lommeboka åpen.

Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition

Denne halvsære Final Fantasy-spinoffen var med letthet blant mine ypperste favorittspill til GameCube. Et action-RPG stappet med klassiske monstre fra tidligere spill og en rekke områder med vakkert design og helt nydelig musikk.

Man kunne spille med opptil tre andre dersom alle hadde hver sin GameBoy Advance med tilhørende ledning - hvilket ingen hadde. I ettertid har jeg klart å få spilt med fire spillere på ymse spilltreff og det skal sies at det var svært artig.

Det har tatt Square Enix ørten år å gi ut denne remasteren, og jeg håper så inderlig at de får ryddet opp i noen av de fjollete feilene fra originalen. Det var en plagsom grense for hvor mye man kunne bære med seg av gangen som gjorde at man hele tiden må vurdere hva som er verdt å plukke med seg og ikke. Denne kunne jeg godt tenke meg at ble øket betraktelig.

Spennende blir det uansett, og jeg vil absolutt forvente at det skal være lettere å finne noen å spille med denne gangen.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight. Et av forrige tiårs vakreste spill. Nei, vent. Et av de vakreste gjennom alle tider. Punktum.

Et helt strålende eventyr som leverte til de grader på alle mine parametere.

Hollow Knight var et helt magisk enestående metroidvania, og det må være lov å håpe at Silksong leverer omtrent på samme hylle. Denne gangen dreier det seg om Hornet som vi ble kjent med i det første spillet, og det blir spennende å se hva slags mekanikker som blir implementert.

Komponist Christopher Larkin har allerede delt et par smakebiter med verden via YouTube, og det er lite som tyder på at musikken kommer til å skuffe.

Team Cherry har ikke hatt noe lyst til å love oss noe som helst med tanke på når de skal si seg ferdige med dette prosjektet, men det er mye som tyder på at det kan bli i år. Derfor tar jeg en sjanse og inkluderer det på lista mi.

Andre interessante spill som kommer i år for min del er Hollow Knight-aktige Gleamlight, Shantae and the Seven Sirens samt Trials of Mana, eller Secret of Mana 2 som vi kalte det i gamle dager. Platinum Games har enda ikke gitt Bayonetta 3 noen konkret dato, men det må være innafor å håpe at det dukker opp i løpet av året. Jeg regner ikke med at Metroid Prime 4 blir å finne på 2020-plakaten, men skulle det dukke opp så blir det atter en gang julaften på 17. mai her i heimen.

Og så vet man jo aldri hva annet som kan bli annonsert i løpet av året. Etter en eventuell Nintendo Direct kan lista mi forandres radikalt. Men enn så lenge står jeg inne for disse.