Total War: Warhammer IIIs Grand Cathay kommer til bordplaten

HQ

I en noe sjelden begivenhet for Warhammer har vi sett en hær hoppe fra koden til et videospill til plastmodellene som pryder toppen av bordene våre. Grand Cathay, hæren fra Total War: Warhammer III, har nå blitt offisielt avslørt for Warhammer: The Old World.

Fans av fantasy vil vite at Grand Cathays debut ikke kommer ut av ingenting, og nasjonen har lenge vært nevnt i historien til The Old World. Men frem til nå har vi ikke hatt en skikkelig hær for dem på bordplaten.

Med mange enheter fra spillet, som Cathayan Sentinels (Terracotta Sentinels i videospillet), Jade Warriors, Sky Lanterns og mer, ser Cathays hær allerede ganske sterk ut. Legg til Miao Ying, stormdraken, og du har en styrke som er klar til å ta opp kampen mot alt Den gamle verden kan tilby.

Som med alle andre hærer som hittil er avslørt for The Old World-settingen, kommer Grand Cathay med en bataljonsboks, som inneholder 30 Jade Warriors, 10 Jade Lancers og to artilleripjäser med sine mannskaper.

Dette er en annonse:

Sjekk ut hele hæren i detalj på Warhammer-fellesskapssiden her.